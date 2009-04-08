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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

با حضور فرمانده کل سپاه؛

فرمانده قرارگاه قدس معرفی شد/ قرارگاه رسول اکرم(ص) به سپاه واگذار می‌شود

فرمانده قرارگاه قدس معرفی شد/ قرارگاه رسول اکرم(ص) به سپاه واگذار می‌شود

فرمانده جدید قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق کشور در مراسمی با حضور سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در این مراسم ضمن تبیین تهدیدات داخلی و خارجی و نقش سپاه در حفاظت و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در زمینه های مختلف بر آمادگی کامل سپاه برای مقابله با انواع تهدیدات تاکید کرد .

وی درادامه گفت: قرار است در آینده نزدیک با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت قرارگاه رسول اکرم (ص) شرق کشور به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شود.

در این مراسم از خدمات سردار نوری، فرمانده سابق قرارگاه قدس سپاه قدردانی و سردار سرتیپ پاسدار شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه با حفظ سمت به عنوان فرمانده جدید این قرارگاه معرفی شد.

کد مطلب 856922

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