محمد میرکیانی درباره برنامه "شب بخیر بچه‌ها" به خبرنگار مهر گفت: پخش این برنامه از هفته گذشته هر شب به مدت 15 دقیقه از شبکه دو آغاز شده است. سارا روستاپور (خاله سارا)، مریم وطن‌پور (خاله قاصدک) و ملیکا زارعی (خاله شادونه) قصه‌گویان این برنامه هستند، اما تصمیم گرفته‌ایم قصه‌گوی روزهای جمعه آزاد و از میان بازیگران، ورزشکاران و حتی مخاطبان عام باشد.

وی در ادامه افزود: مثلاً از داود رشیدی و ... برای قصه‌گویی دعوت می‌کنیم. قصه‌گویی یکی از راه‌های آموزش بچه‌ها است. در واقع شما می‌توانید با یک زبان شیرین و ساده در قالب قصه مفاهیم و معانی را به بچه‌ها منتقل کنید. هدف از تولید برنامه "شب بخیر بچه‌ها" همین است و ما می‌خواهیم قشرهای مختلف را درگیر قصه کنیم.

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو خاطر نشان ساخت: وقتی بچه‌ها قصه را از زبان چهره‌هایی بشنوند که برایشان دوست‌داشتنی است، مسلماً جذابیت دیگری برایشان دارد. برنامه "شب بخیر بچه‌ها" فراتر از کار رسانه‌ است و ما می‌خواهیم سنت قصه‌گویی را دوباره زنده کنیم و نه تنها بچه‌ها، بلکه بزرگترها هم جذب قصه‌گویی شوند.

برنامه "شب بخیر بچه‌ها" به نویسندگی مژگان شیخی، تهیه‌کنندگی اکرم محمدی و کارگردانی احمد علیپور تهیه می‌شود. محمد میرکیانی از سال 61 تا 72 نویسنده و سردبیر "قصه ظهر جمعه" رادیو بود. چند دوره هم در کانون پرورش فکری قصه‌گویی تدریس کرده است.