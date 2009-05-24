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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۳

همزمان با سوم خرداد /

خط تولید توپ دریایی 40 میلیمتری فتح به بهره‌برداری رسید

خط تولید توپ دریایی 40 میلیمتری فتح به بهره‌برداری رسید

به‌مناسبت سوم خرداد سالروز حماسه فتح خرمشهر با حضور سردار سرتیپ مصطفی محمدنجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خط تولید توپ دریایی 40 میلیمتری فتح به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نجار در آئین افتتاح این خط تولید، در تشریح ویژگیهای توپ دریایی 40 میلیمتری اظهار داشت، این سلاح جزو توپهای ضدهوایی ارتقاع پست می‌باشد و در ناوچه‌های دریایی مورد بهره‌برداری قرار می گیرد.

وی افزود:  سلاح مذکور بر اساس نیاز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بطور کاملاً بومی توسط متخصصان سخت کوش و اقتدارآفرین وزارت دفاع ساخته شده است.

سردار نجارگفت:  برد نهایی این سلاح 12 کیلومتر و نواخت تیر آن را 300 گلوله در دقیقه می باشد و می تواند به عنوان سلاح ضد موشکهای کروز نیز مورد بهره برداری قرارگیرد.

وزیر دفاع ، بومی سازی این سلاح را در راستای تقویت توان دفاعی و پدافندی نیروهای مسلح در دریا توصیف کرد و افزود: امروز صنایع دفاعی وزارت دفاع با تولید انواع امکانات و تجهیزات دفاعی مورد نیاز نیروی دریایی سپاه و ارتش اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرده است.

وزیر دفاع تصریح کرد: ساخت انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی، شامل قایق‌های تندرو، ناوچه‌های موشک ‌انداز و اژدرافکن ، انواع هواناوها، لندینگ کرافت در اوزان مختلف، زیردریایی در کلاسهای مختلف و مهمات، سلاحها و تجهیزات و امکانات الکترونیکی و مخابراتی که بر روی این شناورها نصب می شود، بصورت کاملا بومی  در کشور ساخته می شود.

سردار نجار در پایان با قدردانی از تلاشها و خدمات کارکنان سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع این موفقیت را به محضر فرماندهی معطم کل قوا، نیروهای مسلح و مردم غیور ایران تبریک و تهنیت گفت.

کد مطلب 884548

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