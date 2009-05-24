به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نجار در آئین افتتاح این خط تولید، در تشریح ویژگیهای توپ دریایی 40 میلیمتری اظهار داشت، این سلاح جزو توپهای ضدهوایی ارتقاع پست می‌باشد و در ناوچه‌های دریایی مورد بهره‌برداری قرار می گیرد.

وی افزود: سلاح مذکور بر اساس نیاز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بطور کاملاً بومی توسط متخصصان سخت کوش و اقتدارآفرین وزارت دفاع ساخته شده است.

سردار نجارگفت: برد نهایی این سلاح 12 کیلومتر و نواخت تیر آن را 300 گلوله در دقیقه می باشد و می تواند به عنوان سلاح ضد موشکهای کروز نیز مورد بهره برداری قرارگیرد.

وزیر دفاع ، بومی سازی این سلاح را در راستای تقویت توان دفاعی و پدافندی نیروهای مسلح در دریا توصیف کرد و افزود: امروز صنایع دفاعی وزارت دفاع با تولید انواع امکانات و تجهیزات دفاعی مورد نیاز نیروی دریایی سپاه و ارتش اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرده است.

وزیر دفاع تصریح کرد: ساخت انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی، شامل قایق‌های تندرو، ناوچه‌های موشک ‌انداز و اژدرافکن ، انواع هواناوها، لندینگ کرافت در اوزان مختلف، زیردریایی در کلاسهای مختلف و مهمات، سلاحها و تجهیزات و امکانات الکترونیکی و مخابراتی که بر روی این شناورها نصب می شود، بصورت کاملا بومی در کشور ساخته می شود.

سردار نجار در پایان با قدردانی از تلاشها و خدمات کارکنان سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع این موفقیت را به محضر فرماندهی معطم کل قوا، نیروهای مسلح و مردم غیور ایران تبریک و تهنیت گفت.