ملت ایران تا ابد مدیون خون شهدا و خانواده های شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایشان ضمن گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر، این حادثه بزرگ را نتیجه ایمان اسلامی و پایبندی به اسلام دانستند و افزودند: عامل اصلی بقا و پایداری نظام اسلامی، اسلام است و این نظام همانگونه که با اسلام بوجود آمد، با اسلام هم زنده خواهد ماند.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تأکید همیشگی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) بر اسلام خاطرنشان کردند: همه ملت ایران و همچنین مسئولان نظام اسلامی باید همواره به اسلام و ارزشهای اسلامی افتخار کنند زیرا ایستادگی و اقتدار ملت ایران به برکت ایمان اسلامی بوده و خواهد بود.



حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه افزودند: دشمنان ایران و ایرانی، افتخار به اسلام و ارزشهای اسلامی را نمی پسندند، بر همین اساس همه از جمله مسئولان و همچنین نامزدهای انتخاباتی باید هوشیار باشند تا مبادا برای دلخوشی دشمنان سخنی بر زبان بیاورند.



ایشان تأکید کردند: فقط باید رضایت خدا مد نظر باشد و معیار قضاوت نیز پایبندی محکم به اسلام است.



رهبر انقلاب اسلامی افزودند: عظمت امروز ملت ایران در میان ملتهای اسلامی، امنیت کشور، حرکت به سمت سازندگی، پیشرفتهای بزرگ علمی و فناوری، و افزایش دانشمندان، محققان، و دانشجویان کشور، همه به برکت خون شهیدان است.



حضرت آیت الله خامنه ای، بیداری عمومی ملت ایران را نیز مرهون خون شهدا دانستند و تأکید کردند: خون شهدا همانند اکسیر، این ملت را متحول کرد و در مسیر رشد قرار داد.



ایشان با تأکید بر لزوم قدرشناسی شهدا و همچنین خانواده های شهدا و ایثارگران خاطرنشان کردند: ایمان مستحکم، اراده پولادین، و ایثار و فداکاری خانواده های شهدا، آنچنان پایه های نظام اسلامی را مستحکم کرده است که هیچ طوفانی قدرت ایجاد خلل در این بنیان رفیع را ندارد.



رهبر انقلاب اسلامی، لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره دفاع مقدس و شهدا را در جامعه یادآور شدند و افزودند: برخی تلاش داشتند تا یاد دفاع مقدس و شهدا به تدریج در جامعه کمرنگ شود که اگر نادانسته بوده، دچار غفلت بزرگی شده اند و اگر دانسته بوده، یک خیانت محسوب می شود.



در حاشیه این دیدار تعدادی از خانواده های معظم شهدا از نزدیک با رهبر انقلاب اسلامی صمیمانه گفتگو کردند.



در ابتدای این دیدار نیز آقای دهقان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران ضمن ارائه گزارشی از برگزاری چهار دوره کنگره ملی تجلیل از ایثارگران گفت: تاکنون 482 خانواده شهید نشان ملی ایثار دریافت کرده اند.