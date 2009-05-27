ام صلال قطر از سد الهلال گذشت/ نماینده قطر در انتظار پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تیم ام صلال قطر در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض موفق به شکست الهلال در ضربات پنالتی شد تا اولین تیمی باشد که جواز صعود به جمع هشت تیم برتر این رقابت‌ها را بدست می آورد.

این نتیجه در حالی رقم خورد که دو تیم در پایان 120 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند و در ضربات پنالتی این تیم ام صلال بود که توانست با نتیجه 4 بر3 میزبان خود را شکست داده و راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

ظاهی النوبی، مگنو آلوز، محمد حسین و ابراهیم نادیا گلزنان ام صلال در ضربات پنالتی بودند و برای الهلال فقط مریل رادوی، سئول کی هیون و احمد السویه توپ هایشان را گل کردند.

تیم ام صلال قطر در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به دیدار تیمی برتر مسابقه پرسپولیس ایران - بنیادکار ازبکستان می رود.