9 تن مواد غذایی فاسد در کرمان کشف و معدوم شد

خوبیار مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون با فعالیتهای بازرسان دامپزشکی استان کرمان 9 هزار و 717 کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف اعم از گوشت قرمز، سفید و آلایش خوراکی دامی شناسایی، ضبط و معدوم شده است.

رئیس دامپزشکی کرمان از کشف و معدوم کردن دو هزار و 331 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در کرمان خبر داد.

در بازرسی های به عمل آمده از مراکز توزیع تخم مرغ، این میزان تخم مرغ که بر اساس نتایج آزمایشگاه غیر قابل مصرف تشخیص داده شده بود با حضور نماینده دادستانی ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.

وی با اشاره به اینکه دامپزشکی ضامن سلامت جامعه در بخش بهداشت مواد غذایی است، افزود: مردم و واحدهای تولیدی و توزیعی مواد خام دامی باید در زمینه سلامت و استاندارد اینگونه مواد حساسیت بیشتری نشان داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.