امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در جریان عملیات پایش و نظارت مستمر بر سلامت زنجیره تأمین مواد غذایی، کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت مواد غذایی دامپزشکی موفق به کشف و معدوم‌سازی ۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی خام با منشأ دامی در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرستان بوشهر شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر افزود: این حجم از محصولات شامل ۵۰ کیلوگرم محصولات با منشأ مرغ و ۵۰ کیلوگرم محصولات با منشأ گوشت بوده است که به دلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی از چرخه مصرف خارج شدند.

وی توضیح داد: کارشناسان حاضر در صحنه پس از بررسی‌های دقیق، علت غیرمجاز بودن این اقلام را «انقضای تاریخ مصرف» و همچنین «تغییرات نامناسب در ویژگی‌های ارگانولپتیک» (از جمله تغییر در رنگ، بو و بافت محصول) اعلام کردند.

وی گفت: این محصولات به دلیل از دست دادن ویژگی‌های کیفی و احتمال ایجاد مسمومیت‌های غذایی، فاقد صلاحیت برای عرضه به شهروندان بودند.

امین کریمی تاکید کرد: پس از تأیید فساد محصولات، تمامی ۱۰۰ کیلوگرم اقلام مذکور بلافاصله معدوم و از چرخه مصرف خانوار خارج گردید. این اقدام در راستای حفاظت از سلامت جامعه و جلوگیری از ورود کالاهای فاسد به سفره خانواده‌ها صورت گرفته است.

وی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در هنگام خرید محصولات پروتئینی، همواره به تاریخ انقضا و سلامت ظاهری کالا توجه ویژه‌ای داشته باشند.