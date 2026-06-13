امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در جریان عملیات پایش و نظارت مستمر بر سلامت زنجیره تأمین مواد غذایی، کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت مواد غذایی دامپزشکی موفق به کشف و معدومسازی ۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی خام با منشأ دامی در یکی از فروشگاههای زنجیرهای شهرستان بوشهر شدند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر افزود: این حجم از محصولات شامل ۵۰ کیلوگرم محصولات با منشأ مرغ و ۵۰ کیلوگرم محصولات با منشأ گوشت بوده است که به دلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی از چرخه مصرف خارج شدند.
وی توضیح داد: کارشناسان حاضر در صحنه پس از بررسیهای دقیق، علت غیرمجاز بودن این اقلام را «انقضای تاریخ مصرف» و همچنین «تغییرات نامناسب در ویژگیهای ارگانولپتیک» (از جمله تغییر در رنگ، بو و بافت محصول) اعلام کردند.
وی گفت: این محصولات به دلیل از دست دادن ویژگیهای کیفی و احتمال ایجاد مسمومیتهای غذایی، فاقد صلاحیت برای عرضه به شهروندان بودند.
امین کریمی تاکید کرد: پس از تأیید فساد محصولات، تمامی ۱۰۰ کیلوگرم اقلام مذکور بلافاصله معدوم و از چرخه مصرف خانوار خارج گردید. این اقدام در راستای حفاظت از سلامت جامعه و جلوگیری از ورود کالاهای فاسد به سفره خانوادهها صورت گرفته است.
وی گفت: از شهروندان درخواست میشود در هنگام خرید محصولات پروتئینی، همواره به تاریخ انقضا و سلامت ظاهری کالا توجه ویژهای داشته باشند.
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