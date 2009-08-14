به گزارش خبرنگار مهر، پس از نایب قهرمانی تیم کشتی نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، صنعتکاران تغییر در کادر فنی این تیم را بعلت پروازی بودن و اقامت قدیر نخودچی سرمربی این تیم در مشهد بصورت تلویحی تایید کرد.

در حال حاضر گزینه‌های نظیر محمد طلایی، نادر ناظری، محسن فرح وشی و رضایی منش برای سرمربیگری تیم کشتی آزاد نوجوانان مدنظر فدراسیون هستند.

همچنین پس از اظهارنظرهای بسیار بی پروا و سرسختانه فرهاد اسماعیل نژاد، سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران علیه عارف ربطی، دبیر و جمعی از مسئولان فدراسیون کشتی این احتمال وجود دارد که وی با آگاهی از ایجاد تغییر در کادر فنی این تیم چنین سخنانی را بیان کرده باشد.

نقش محمد بنا در تعیین سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران بسیار پررنگ است و فدراسیون کشتی با همفکری او سرمربی این تیم را انتخاب می کند. در حال حاضر شانس حسن رنگرز برای حضور در راس کادر فنی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران اندک است.

باید تا پس از رقابت‌های قهرمانی جهان در 5 مهرماه، منتظر ایجاد هرگونه تغییر و تحول در کادر فنی این دو تیم ماند.