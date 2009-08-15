به گزارش خبرنگار مهر، اسکای نیوز اعلام کرد تارانتینو در آستانه اکران فیلم تازه خود در بریتانیا میگوید: گرچه من در فیلم "لعنتیهای بیآبرو" به موضوع جنگ جهانی دوم پرداختم، اما قصد نداشتم در ساختن آن از تواناییهای خودم صرف نظر کنم و فیلم را بر اساس روش و سلیقه شخصیام کارگردانی کردم.
"لعنتیهای بیآبرو" داستان گروهی از سربازان است که برای سرنگونی رژیم نازی در آلمان تلاش میکنند. با اینکه ماجرای فیلم واقعی است، اما حتی نادانترین تاریخدانان هم میدانند که تارانتینو در فیلمهای خود واقعیتهای تاریخی را نادیده میگیرد و از آنها به نفع داستان و ماجرای فیلم بهره میگیرد.
براد پیت در صحنهای از فیلم "لعنتیهای بیآبرو"
فیلمساز سرشناس آمریکایی با خنده ادامه میدهد: شخصیتهای فیلم من روند جنگ جهانی دوم را تغییر میدهند. چون این شخصیتها وجود خارجی ندارند، طبیعی است که نتوانند بر جنگ تاثیر بگذارند. اما اگر آنها وجود داشتند تمام اتفاقهایی که در پایان "لعنتیهای بیآبرو" میافتد، توجیهپذیر و قابل باور بود.
فیلم به دلیل داشتن زیرنویسهای فراوان بسیاری از تماشاگران خود را شگفتزده میکند، چرا که برخی شخصیتها با زبان مادری خود یعنی فرانسوی و آلمانی حرف میزنند. اما این مسئله یا حتی زمان دو ساعت و نیمه "لعنتیهای بیآبرو" برای دوستداران تارانتینو مشکلی ایجاد نمیکند و همه با اشتیاق تا پایان به تماشای آن مینشینند.
یکی دیگر از جذابیتهای فیلم دیالوگهای بیادماندنی است که از زبان شخصیت براد پیت بیان میشود. کلید "لعنتیهای بیآبرو" از 10 سال پیش زده شد و تارانتینو با وسواس فراوان تلاش کرد تمام خطوط داستانی را به یک پایان مناسب پیوند بزند. او حتی در مقطعی قصد داشت فیلمنامه را در قالب یک مجموعه تلویزیونی تولید کند.
خالق دو جلد "بیل را بکش" میگوید: من واقعا هرگز نمیدانم فیلمهایم قرار است چگونه به پایان برسند. یعنی فکر میکنم میدانم، اما معمولا اشتباه میکنم و در میانههای راه تولید پروژه ماجرا به جایی کاملا متفاوت ختم میشود که من پیشتر هرگز چنین تصوری درباره آن در ذهنم هم نداشتم.
اما آیا تارانتینو "لعنتیهای بیآبرو" را فیلمی سنتی شبیه دیگر آثارش میداند که تماشاگران از دیدن آن لذت میبرند؟ او با لبخندی بر لب میگوید: نمیدانم قرار است چنین اتفاقی بیفتد یا نه. اما میدانم واژههای سنتی و تارانتینو چندان ارتباطی به هم ندارند و به نظر نمیرسد به هم بیایند.
"لعنتیهای بیآبرو" به کارگردانی کوئنتین تارانتینو ماه مه گذشته در بخش مسابقه شصت و دومین جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و جایزه بهترین بازیگر مرد را برای کریستوفر والتس بازیگر اتریشی به ارمغان آورد. براد پیت، ملانی لورن، الای راث، دایان کروگر و دانیل برول در هشتمین فیلم فیلمساز 46 ساله آمریکایی بازی کردهاند.
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