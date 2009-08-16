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۲۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۴۷

سوابق فاطمه آجرلو گزینه پیشنهادى وزارت رفاه

سوابق فاطمه آجرلو گزینه پیشنهادى وزارت رفاه

کرج - خبرگزاری مهر: فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به عنوان گزینه نهایی رئیس‌جمهور برای وزارت رفاه دولت دهم، معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،  فاطمه آجرلو متولد 1345 در شهر تهران بوده و در حال حاضر نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی است.

پرستار سپاه پاسداران در زمان جنگ تحمیلی، عضویت افتخاری سپاه در زمان جنگ تحمیلی، نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، عضویت در کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات و مسئول پروژه طرح احیای معاونت پرورشی از جمله سوابق آجرلو است.

وی همچنین عضو فراکسیون زنان مجلس، عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس، عضو فراکسیون صنایع غذایی مجلس، عضو هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری، عضو و مسئول کمیته معاونت دانشجویی تحقیق و تفحص از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، عضو و مسئول کمیته مفاسد اقتصادی و بازرسی کل کشور تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، عضو و مسئول بخش تدوین کتب تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش، مسئول پروژه گلوگاه مشکل آفرین در تولید را در کارنامه کاری خود دارد.

عضو گروه دوستی ایران - لبنان - فیلیپین - بلغارستان، عضو فراکسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل در مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون ووشو، عضو اتاق فکر و طراحی استراتژی راهبردی دانشگاه پیام نور در راستای توسعه دانایی محور نیز از دیگر سوابق فاطمه آجرلو است.

کارشناس روانشناسی بالینی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دانشجوی دکترای روانشناسی تعلیم و تربیت، طلبه سطح 2 حوزه علمیه، مدرس دانشگاه و حوزه از سوابق علمی آجرلو محسوب می شود.

کد مطلب 930787

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