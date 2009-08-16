سوابق فاطمه آجرلو گزینه پیشنهادى وزارت رفاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو متولد 1345 در شهر تهران بوده و در حال حاضر نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی است.

پرستار سپاه پاسداران در زمان جنگ تحمیلی، عضویت افتخاری سپاه در زمان جنگ تحمیلی، نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، عضویت در کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات و مسئول پروژه طرح احیای معاونت پرورشی از جمله سوابق آجرلو است.

وی همچنین عضو فراکسیون زنان مجلس، عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس، عضو فراکسیون صنایع غذایی مجلس، عضو هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری، عضو و مسئول کمیته معاونت دانشجویی تحقیق و تفحص از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، عضو و مسئول کمیته مفاسد اقتصادی و بازرسی کل کشور تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، عضو و مسئول بخش تدوین کتب تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش، مسئول پروژه گلوگاه مشکل آفرین در تولید را در کارنامه کاری خود دارد.

عضو گروه دوستی ایران - لبنان - فیلیپین - بلغارستان، عضو فراکسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل در مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون ووشو، عضو اتاق فکر و طراحی استراتژی راهبردی دانشگاه پیام نور در راستای توسعه دانایی محور نیز از دیگر سوابق فاطمه آجرلو است.

کارشناس روانشناسی بالینی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دانشجوی دکترای روانشناسی تعلیم و تربیت، طلبه سطح 2 حوزه علمیه، مدرس دانشگاه و حوزه از سوابق علمی آجرلو محسوب می شود.