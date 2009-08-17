مصرف محصولات تراریخته وارداتی و ممانعت از تولید داخلی این محصولات!

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی زاده در مراسم اختتامیه همایش ملی بیوتکنولوژی با اشاره به رسیدن ایران به رتبه اول منطقه گفت: برای رسیدن به این جایگاه باید کشور محور تولید باشد، قادر باشیم علم را ثروت تبدیل کنیم و نیازهای داخلی را برطرف کنیم.

وی برخی از دانشها مانند زیست فناوری را از جمله دانشهای اقتصادی نام برد که دارای ارزش افزوده هستند و افزود: از آنجا که این نوع دانشها زندگی ما را در جهت بهبود مدیریت می کنند و از عوارض سایر علوم مصون نگه می دارند از این رو تولید دانش و فناوری نیاز به زیر ساختهایی دارد که در چشم انداز 20 ساله کشور به آن توجه شده است و امیدواریم در برنامه پنجم توسعه جایگاه مناسبی برای بیوتکنولوژی و فناوریهای مرتبط با آن تعریف شود.

قاضی زاده به توانایی کشور در زمینه تولید محصولات تراریخته اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه موانع بسیاری در زمینه تولید این نوع محصولات و سازگاری آن با بازارهای داخلی وجود دارد. این در حالی است که محصولات مهندسی شده وارد بازار کشور شده و مصرف کنندگان از آن استفاده می کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رفع این مشکلات را در گرو اصلاح ساختار، کوتاه کردن فرآیندها و افزایش روحیه کار تیمی دانست و خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی دارد تا همکاریهای لازم برای ایجاد تغییرات در راستای بهبود شرایط رشد زیست فناوری کشور را به عمل آورد.