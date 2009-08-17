  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۶ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۴۸

مصرف محصولات تراریخته وارداتی و ممانعت از تولید داخلی این محصولات!

مصرف محصولات تراریخته وارداتی و ممانعت از تولید داخلی این محصولات!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در حالی که برای تولید محصولات تراریخته موانع بسیاری در کشور وجود دارد محصولات مهندسی شده بسیاری در کشور مصرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی زاده در مراسم اختتامیه همایش ملی بیوتکنولوژی با اشاره به رسیدن ایران به رتبه اول منطقه گفت: برای رسیدن به این جایگاه باید کشور محور تولید باشد، قادر باشیم علم را ثروت تبدیل کنیم و نیازهای داخلی را برطرف کنیم.

وی برخی از دانشها مانند زیست فناوری را از جمله دانشهای اقتصادی نام برد که دارای ارزش افزوده هستند و افزود: از آنجا که این نوع دانشها زندگی ما را در جهت بهبود مدیریت می کنند و از عوارض سایر علوم مصون نگه می دارند از این رو تولید دانش و فناوری نیاز به زیر ساختهایی دارد که در چشم انداز 20 ساله کشور به آن توجه شده است و امیدواریم در برنامه پنجم توسعه جایگاه مناسبی برای بیوتکنولوژی و فناوریهای مرتبط با آن تعریف شود.

قاضی زاده به توانایی کشور در زمینه تولید محصولات تراریخته اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه موانع بسیاری در زمینه تولید این نوع محصولات و سازگاری آن با بازارهای داخلی وجود دارد. این در حالی است که محصولات مهندسی شده وارد بازار کشور شده و مصرف کنندگان از آن استفاده می کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رفع این مشکلات را در گرو اصلاح ساختار، کوتاه کردن فرآیندها و افزایش روحیه کار تیمی دانست و خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی دارد تا همکاریهای لازم برای ایجاد تغییرات در راستای بهبود شرایط رشد زیست فناوری کشور را به عمل آورد.

کد مطلب 930968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها