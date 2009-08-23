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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

"محدودیتهای اعمال قانون" منتشر شد

"محدودیتهای اعمال قانون" منتشر شد

کتاب "محدودیتهای اعمال قانون" اثر جفری براند بالارد از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به موضوع اخلاق و رابطه آن با قانونگذاری می‌پردازد و مساله اخلاق و قضاوتهای غیر قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

قضات گاهی مواردی را شاهد هستند که قانون منجر به نتیجه‌ای می‌شود که اخلاقی نیست. بیشتر مردم فرض می‌کنند که قضات تعهدات و الزامات اخلاقی برای کاربست قانون دارند. این امر حداقل در یک نظام قانونی عادلانه صادق است.

دیدگاه مذکور برای اکثر حقوقدانان، قضات و شهروندان حقیقی قابل قبول است ولی این دیدگاه چندان مورد توافق فیلسوفان نیست.

دلایل عملی و استفاده قانونی از زور، انحراف از معیارهای قانونی و حقوق قانونی قضات موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

طبقه‌بندی هنجاری پیامدهای قانونی، دلیلی برای انحراف، قوانین منسجم، اطاعت از قوانین منسجم، سوگند در دادگاه و حقوق و وظایف قانونی و تعهدات سیاسی سایر موضوعاتی هستند که مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 934281

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