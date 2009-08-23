"محدودیتهای اعمال قانون" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به موضوع اخلاق و رابطه آن با قانونگذاری می‌پردازد و مساله اخلاق و قضاوتهای غیر قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

قضات گاهی مواردی را شاهد هستند که قانون منجر به نتیجه‌ای می‌شود که اخلاقی نیست. بیشتر مردم فرض می‌کنند که قضات تعهدات و الزامات اخلاقی برای کاربست قانون دارند. این امر حداقل در یک نظام قانونی عادلانه صادق است.

دیدگاه مذکور برای اکثر حقوقدانان، قضات و شهروندان حقیقی قابل قبول است ولی این دیدگاه چندان مورد توافق فیلسوفان نیست.

دلایل عملی و استفاده قانونی از زور، انحراف از معیارهای قانونی و حقوق قانونی قضات موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

طبقه‌بندی هنجاری پیامدهای قانونی، دلیلی برای انحراف، قوانین منسجم، اطاعت از قوانین منسجم، سوگند در دادگاه و حقوق و وظایف قانونی و تعهدات سیاسی سایر موضوعاتی هستند که مورد توجه قرار گرفته است.