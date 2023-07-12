۹۳ خودروی مخل آرامش عمومی در اردبیل روانه پارکینگ شد

سرهنگ سید حجت فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد قاطع و قانونی پلیس با خودروهای تولیدکننده صدای ناهنجار در اردبیل اظهار کرد: با رانندگان متخلفی که اقدام به برهم زدن نظم و انضباط ترافیک و سلب آسایش عمومی شهروندان می‌شوند پلیس به طور جدی و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ۹۳ خودرو ایجادکننده صدای ناهنجار از اول سال جاری تاکنون برابر مقررات روانه پارکینگ شدند، گفت: تولید صدای ناهنجار از سامانه‌های صوتی و یا اگزوز وسیله نقلیه تخلف بوده که علاوه بر اعمال قانون، خودرو برابر دستور مقام محترم قضائی به پارکینگ انتقال داده خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل بیان کرد: ترخیص خودرو منوط به بازگشت خودرو به حالت استاندارد بوده و راننده باید تغییرات لحاظ شده از هر حیث، اعم از نصب سامانه‌های صوتی و اگزوزهای غیر متعارف و یا هر عاملی که باعث تولید صدای ناهنجار شود، تغییر در ارتفاع خودرو، نصب شیشه دودی را رفع کرده و خودرو پس از بازدید کارشناسان پلیس راهور ترخیص خواهد شد.

فتاحی با بیان اینکه این مهم مطالبه شهروندان بوده و اخلال در آسایش عمومی به هیچ عنوان قابل اغماض نبوده و نخواهد بود، گفت: همچنین سوابق راننده و خودروی متخلف در نزد پلیس محفوظ بوده و در صورت تکرار، با متخلف برخوردهای قانونی شدیدتری صورت خواهد گرفت.