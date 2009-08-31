عابدین پاپی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وجود فاصله فکری بین هنرمندان و عموم جامعه تا حدی طبیعی است اما اگر از از این حد بیشتر شود، مطلوب نخواهد بود.

وی ادامه داد: لازم است شرایطی فراهم شود که هنرمندان از جمله نویسندگان و شاعران بتوانند به عقاید و باورهای عامه نزدیک شوند و عموم جامعه نیز بتوانند آشنایی مطلوبی با تفکر هنرمندان داشته باشند.

این شاعر عنوان کرد: فاصله گرفتن هنرمندان از تفکر عموم جامعه مانع از ایجاد پویایی در رابطه آنها با عموم می شود که این امر آثار مطلوبی برای هنر به ارمغان نخواهد آورد.

پاپی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل ایجاد فاصله فکری بین هنرمندان با عموم این است که عموم جامعه در حد مورد نیاز با هنرها آشنایی ندارند و اطلاعات آنها در این زمینه در حدی که باید باشد، نیست.

ورود هنر به زندگی عموم نیازمند افزایش آشنایی آنها با هنر است

وی اضافه کرد: لازم است شرایطی فراهم شود که آشنایی عموم با هنرهای موجود در جامعه از جمله ادبیات افزایش یابد زیرا در این حالت است که هنر به صورت اصولی به زندگی عموم وارد می شود.

پاپی یادآور شد: وظیفه مسئولان ذیربط در خصوص برقراری آشتی بین تفکر هنرمندان و عموم جامعه بسیار مهم است و آنها باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

این شاعر معاصر افزود: برقراری آشتی یادشده نیازمند فراهم کردن همه زمینه های لازم است و باید این زمینه ها به بهترین شکل فراهم شود.

پاپی خاطرنشان کرد: البته خود هنرمندان نیز باید در خصوص آشنایی بیشتر با تفکرات عموم آشنا شوند و در این زمینه منتظر اقدامات مسئولان ذیربط نباشند.

پاپی چندین اثر در نظم و نثر تالیف کرده که کتابهای کرشمه سایه، چشمه ای از سرچشمه، برف گفته ها و حرفهای غوره نمونه ای از آثار منثور اوست.

طلوعی در بستر غروب، غم اشک، مرگ سبز، تبسم طوفان، صبح غروب و نیز گزیده اشعار میوه احساس نیز از آثار نظم وی در قالب موج نو و قطعه های ادبی است.