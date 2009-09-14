احتمال تعطیلی نمایشگاه کتاب تهران / بررسی مسئله در شورای سیاستگذاری

به گزارش خبرنگار مهر، احسانالله حجتی مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ظهر یکشنبه در نشستی خبری درباره مسائلی مانند نمایشگاههای استانی کتاب، تعطیلی احتمالی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و حضور ایران در نمایشگاههای خارجی از جمله فرانکفورت توضیح داد.
وی با تاکید بر برنامهریزی برای نمایشگاههای استانی کتاب یکسال قبل از برگزاری آنها گفت: ما برنامه نمایشگاههای استانی را یکسال قبل از آن و در پایان سال قبل میبندیم و در ابتدای هر سال مشخص است که کِی و کجا و به چه تعداد نمایشگاه برگزار خواهد شد.
حجتی افزود: معمولاً سه تاریخ برای برگزاری هر نمایشگاه استانی به ما پیشنهاد میشود و بعد از بررسی و تائید زمان نهایی برای برگزاری آن برنامهریزی میشود. امسال هم بر اساس زمانبندی سال گذشته فعالیتهایمان را پیگیری کردهایم.
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران با بیان اینکه "نمایشگاههای استانی در فروردین و اردیبهشت و به دلیل در پیش بودن نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و نیز ماه مبارک رمضان، برگزار نمیشود" گفت: غیر از این سه ماه ما در 9 ماه دیگر سال نمایشگاههای استانی را برپا میکنیم و تا اواخر اسفند امسال هم به احتمال زیاد تعداد این نمایشگاهها به 22 خواهد رسید.
وی نمایشگاههای تبریز، ارومیه، کرمان، زنجان، کرمانشاه، فارس و یاسوج را در زمره نمایشگاههای آتی برشمرد.
حجتی درباره کارنامه موسسه نمایشگاههای فرهنگی در رابطه با برگزاری نمایشگاههای استانی هم گفت: با حفظ احترام به همه عزیزانی که پیش از من فعالیت کردهاند باید بگویم از سال 70 تا پایان سال 84 و ظرف مدت 15 سال 90 نمایشگاه کتاب در استانهای کشور برگزار شد یعنی میانگین 6 نمایشگاه در حالی که تنها در سه سال اخیر 56 نمایشگاه برگزار شده است.
عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در پاسخ به سوالی درباره نامه رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به معاون فرهنگی وزیر ارشاد که در آن خواستار برگزار نشدن این نمایشگاه به دلیل نبود شرایط و مکان مناسب آن برای مدت دو تا سه سال شده بود با یادآوری جایگاه شورای سیاستگذاری بیست دومین دوره این نمایشگاه گفت: به عنوان یکی از اعضای این شورا اعلام میکنم که نامه اتحادیه به دست ما نرسیده و اگر هم برسد و هر پیشنهادی که در آن مطرح شده باشد باید در شورا بررسی شود.
وی در عین حال به شنیدههایش در این زمینه رجوع کرد و افزود: شنیدهها حاکی است که صحبتی از جانب یکی از اعضای اتحادیه ناشران شده که اگر این اتفاق و آن اتفاق بیفتد نباید نمایشگاه را برگزار کرد. به هر حال همانطور که گفتم هر پیشنهادی در این باره باید در شورای سیاستگذاری بررسی شود.
حجتی با بیان اینکه "بحث جابجایی نمایشگاه کتاب از محل دائمی نمایشگاهها از دوره شانزدهم آن مطرح بوده است" اضافه کرد: ما همان زمان همه گزینههای موجود و مطرح را بررسی کردیم و در نهایت به مصلی رسیدیم و سه سال نمایشگاه را آنجا برگزار کردیم، هر چند این مکان هم مشکلات خاص خود را دارد. اما یک نکته را نباید فراموش کرد که مگر ساخت محلی دائمی برای نمایشگاه کتاب تهران با ماست یا مسئولیتش بر عهده دیگری است.
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، پروژه "شهر آفتاب" را تنها یکی از گزینههای مطرح خواند و گفت: شهردار محترم تهران سه سال پیش وعده داده بود که شهر آفتاب سه سال دیگر به بهرهبرداری برسد اما میبینیم که این پروژه نه تنها برای نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بلکه برای هر نمایشگاه دیگری به این زودیها آماده بهرهبرداری نخواهد شد.
وی درباره حضور ایران در نمایشگاههای خارجی کتاب نیز با یادآوری شورای سیاستگذاری نمایشگاههای خارج از کشور گفت: هر نمایشگاهی خارج از کشور که نمایشگاه کتاب تهران بخواهد در آن شرکت کند موضوع این شوراست و تنها این نهاد میتواند مواردی مانند هدف از حضور ایران، تعداد کتابهای قابل عرضه در آن نمایشگاه و نحوه حضور کشورمان را به تائید برساند.
حجتی درباره نحوه حضور ایران در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت نیز گفت: در نمایشگاه فرانکفورت امسال فضاهایی 80 متری (بخش بزرگسال) و 60 متری (بخش کودک) به کشورمان اختصاص یافته و کتابهایی هم برای عرضه در آن و نیز مسئولان کارگروههای مختلف آن هم انتخاب شدهاند. در این دوره هم مانند سالهای قبل آثار برگزیدگان کتاب سال و کتاب فصل و ... عرضه میشوند.
نظر شما