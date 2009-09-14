برگزاری کنگره بزرگداشت سرداران و شهدا با روشهای هنرمندانه استمرار می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی کنگره بزرگداشت سرداران و 23 هزار شهید خراسان افزود: اهداف کنگره بزرگداشت سرداران و 23 هزار شهید خراسان و در راس آن ترویج فرهنگ شهادت باید با روشهای هنرمندانه به روز، جذاب و خلاق، عشق به شهادت را در میان جوانان نهادینه کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای خراسان به دلیل تقدیم 23 هزار شهید و مجاورت با مرقد ملکوتی امام رضا (ع) باید از تمامی کنگره های برگزار شده در کشور بهتر باشد.

وی بر لزوم تبلیغ و ترویج ارزش های ثابت معنوی با روش های متغیر تأکید کرد و گفت: هنرمندان، دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله صدا وسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر ارگانها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی باید با تمام توان مادی و معنوی برای برگزار هرچه با شکوهتر کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای خراسان تلاش کنند.

استاندار خراسان رضوی خواستار تقویت پشتیبانی کنگره بزرگداشت با به کارگیری دستگاه های اجرایی در روزهای مختلف از جمله صنایع و معادن و نفت و گاز شد و افزود: فضای عمومی جامعه باید از مدتی پیش از برگزاری کنگره کاملا مهیا و آماده باشد.

سردار احمدی دبیر شورای کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای خراسان نیز در این جلسه گفت: شهدا نیازمند تکریم نیستند بلکه ما برای ادامه هستی و آینده کشور به ایجاد فضای شهادت و ایثار نیاز داریم.

وی از همه دستگاه های اجرایی و ذیربط در برگزاری کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای خراسان خواست این مهم را به عنوان یک ضرورت برای نظام در نظر بگیرند و فارغ از تفکرات منفی برای اجرای هرچه بهتر این کنگره اهتمام ورزند.

در این جلسه تعدادی از مسئولان کمیته های 10 گانه کنگره بزرگداشت سرداران و 23 هزار شهید خراسان به ارائه گزارش کار کمیته ها در یک ماه گذشته پرداختند که از جمله اقدامات صورت گرفته می توان به فعالیتهای عمرانی، ساخت تندیسها و سردیس ها، ایجاد سقاخانه ها، تابلوهای نقش برجسته و پارکینگ مجتمع آیه ها و دسترسی به این مجموعه در ایام برگزاری کنگره اشاره کرد.

نماینده کمیته فرهنگی نیز به فعالیتهای کارگروه های هشت گانه این کمیته اشاره کرد و گفت: فضاسازی، امور نمایشی، تأمین محتوایی و مسابقات، فعالیت های سمعی و بصری، همایش ها و یادواره ها، طراحی و چاپ و نشر و نصب تابلوها از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه است.

نماینده کمیته صدا و سیما نیز با اشاره به ساخت 150 دقیقه انیمیشن در مورد شهید کاوه، تولید چندین برنامه تلویزیونی و ساخت لوگوی سه بعدی شمارنده معکوس افزود: برنامه های ایام برگزاری کنگره نیز به صورت مستقیم از طریق صدا و سیما مرکز استان پخش خواهد شد.