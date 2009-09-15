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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

تصویربرداری "مادرانه" به پایان رسید

تصویربرداری "مادرانه" به پایان رسید

تصویربرداری فیلم ویدئویی "مادرانه" به کارگردانی محمدعلی سعیدی به تازگی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم ویدیویی در بیمارستان بهمن واقع در شهرک غرب به پایان رسید و تدوین آن توسط محمد علی سعیدی ادامه دارد. "مادرانه" برای شبکه خانگی ساخته می‌شود و تهیه کنندگی آن بر عهده امیر زم و کامران اعظمی است.

در خلاصه داستان این فیلم ویدیویی به نویسندگی خسرو نقیبی و محمدعلی سعیدی آمده است: مینا و بابک در انتظار تولد فرزندشان هستند، اما تصادف بابک شرایط را دستخوش تغییر می‌کند. در این فیلم حمیدرضا پگاه، بهنوش طباطبایی، شاهرخ فروتنیان، نائله شریفی و فری یاثمرانی بازی می‌کنند.

عوامل تولید "مادرانه" عبارتند از مدیر تصویر برداری: کیوان معتمدی، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: جهانگیر میرزاجانی، طراح چهره پردازی: کیان اولاد وطن، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: نیما طباطبایی، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ، عکاس: سحاب زریباف، طرح اولیه فیلمنامه: آرش اسد و مدیر تولید : مهدی نوربخش.

کد مطلب 947884

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