تصویربرداری "مادرانه" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم ویدیویی در بیمارستان بهمن واقع در شهرک غرب به پایان رسید و تدوین آن توسط محمد علی سعیدی ادامه دارد. "مادرانه" برای شبکه خانگی ساخته می‌شود و تهیه کنندگی آن بر عهده امیر زم و کامران اعظمی است.

در خلاصه داستان این فیلم ویدیویی به نویسندگی خسرو نقیبی و محمدعلی سعیدی آمده است: مینا و بابک در انتظار تولد فرزندشان هستند، اما تصادف بابک شرایط را دستخوش تغییر می‌کند. در این فیلم حمیدرضا پگاه، بهنوش طباطبایی، شاهرخ فروتنیان، نائله شریفی و فری یاثمرانی بازی می‌کنند.

عوامل تولید "مادرانه" عبارتند از مدیر تصویر برداری: کیوان معتمدی، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: جهانگیر میرزاجانی، طراح چهره پردازی: کیان اولاد وطن، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: نیما طباطبایی، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ، عکاس: سحاب زریباف، طرح اولیه فیلمنامه: آرش اسد و مدیر تولید : مهدی نوربخش.