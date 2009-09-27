صادرات 135 میلیون دلار فرش دستباف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فرش ایران، در 5 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی صادرات فرش دستباف یک درصد رشد داشته است که با توجه به رکودجهانی که خرید کالای لوکس در اولویتهای بعدی قرار می گیرد، این رشد قابل ملاحظه است.

البته به لحاظ وزنی با 20 درصد کاهش در صادرات مواجه بودیم که دلیل آن این است که فرشهای با مزیت بالای استراتژیک از وزن کمتری برخوردار هستند.

همچنین طی این مدت در امسال 134.9 میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشتیم که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 134.6 میلیون دلار بود.

ارزش دلاری صادرات فرش در سال 87 معادل 418 میلیون دلار بوده که این شاخص به لحاظ متراژ 3 هزار و 347 متر مربع است.

