مطالعات امکان سنجی راه اندازی قطار برقی قزوین به هشتگرد تصویب شد

حامد مانی ‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: با پیگیریهای مدیریت استان برای احداث راه ‌آهن برقی، مطالعات این طرح در سال گذشته به سازمان مسکن و شهرسازی محول و مطالعات ارزیابی‌های فنی، اقتصادی، زیست محیطی به مشاوران دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار شد.

معاون شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین افزود: طول این مسیر ۷۰ کیلومتر است که برای احداث قطار سریع برقی دو مسیر، حریم اتوبان قزوین به تهران و حریم خط راه ‌آهن جنوب شهر، مورد بررسی قرار گرفت که با نظر مشاور مقرر شد به دلیل داشتن موقعیتهای مناسب، حریم اتوبان به عنوان مسیر این قطار انتخاب شود.

وی گفت: سرعت این قطار حداکثر ۱۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود که زیرساختهای ریلی براساس این سرعت ایجاد خواهد شد.



به گفته مانی ‌فر احداث قطار مسافری قزوین به هشتگرد و اتصال آن به شبکه قطار شهری تهران، باعث ایجاد سیستم حمل و نقل یکپارچه و سریع بین شهرهای قزوین و تهران می شود و امکان دسترسی آسان و مطمئن به نقاط مختلف شهر تهران را برای ساکنان قزوین فراهم می ‌کند.

وی خاطر‌نشان کرد: کاهش زمان سفر در این مطالعه با توجه به طول سفر کاربران و با لحاظ ادامه سفر در داخل شهر تهران با سیستم ریلی معادل به ۳۰ دقیقه برآورد شده است.



معاون شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین اظهار داشت: با احداث قطار شهری شاهد کاهش هزینه‌های حمل و نقل نیز خواهیم بود زیرا نبود راه ‌آهن برقی به هشتگرد موجب شده سفرهای مسیر تهران به قزوین با سایر وسایل حمل و نقل مانند اتوبوس، مینی‌ بوس و سواری با هزینه های زیاد انجام شود و خطرات سوانح جاده ای را نیز در برداشته باشد.



وی اضافه کرد: در حال حاضر استان قزوین در میزان تردد در مسیر تهران در مقایسه با سایر مراکز استانها رتبه سوم را دارد که پیش ‌بینی می‌ شود در افق طرح تا ۲۰ سال آینده سالانه پنج میلیون نفر در این مسیر تردد کنند.



مانی ‌فر اعتبار اجرای این طرح را سه هزار و 570 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: سقف هزینه‌های این طرح در دو بخش هزینه‌های سرمایه ‌گذاری اولیه شامل تملک اراضی، زیرسازی خط، روسازی، نصب علائم، ارتباطات، تأسیسات و تجهیزات، برق‌رسانی، خرید ادوات ناقله شامل لکوموتیو، واگن، ابنیه اداری و کارگاهی و نیز هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و بهره ‌برداری پیش بینی می شود که قرار است تا هشت سال آینده به بهره ‌برداری برسد.

معاون شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین بازده اقتصادی این طرح را 26.5 درصد (منهای تورم سالانه) ذکر کرد و افزود: این میزان بازده اقتصادی در مقایسه با طرح‌های مشابه در تهران که پنج تا هشت درصد است بازده بالایی به شمار می رود که این حجم در جذب سرمایه ‌گذار و مشارکت بخش خصوصی موثر خواهد بود.



مانی ‌فر یادآور شد: قطار برقی قزوین به هشتگرد از طرحهای ملی است که پیش ‌بینی می‌شود پس از احداث، ساکنان استانهای همجوار نیز برای دسترسی به تهران از آن استفاده کنند.

وی بیان کرد: در این طرح پنج ایستگاه شامل ایستگاه های نظر‌آباد، آبیک، شهرک صنعتی کاسپین، محمدیه و قزوین در نظر گرفته شده است.



معاون شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین در پایان با اشاره به درآمدهای ناشی از احداث قطار برقی قزوین به هشتگرد تصریح کرد: تبلیغات در ایستگاه‌ها و داخل واگن‌های مترو و اجاره مغازه‌های ساخته شده در ایستگاه‌ها نیز از منابع درآمدی دیگر این طرح خواهد بود.