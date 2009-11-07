حجاج از کشتار دام در معابر خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،جعفر عطارباشی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با ایام اعزام زائران حج تمتع، کلیه حجاج باید از کشتار دام در معابر عمومی خودداری کنند.

وی ضمن اشاره به عواقب خطرناک کشتار غیرمجاز دام خارج از کشتارگاه و در معابر عمومی، در روز عید قربان و مراسم استقبال از حجاج، گفت: بیش از 800 نوع بیماری مشترک بین انسان و دام در کمین سلامتی جامعه است که سهل انگاری در امور بهداشتی و به ویژه کشتار دام در منازل و معابر، احتمال بروز برخی از این بیماری‌ها، از جمله تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو (CCHF)، تب مالت و سیاه زخم را افزایش می‌دهد.

وی از کلیه شهروندان خواست تا در روز عید قربان به جهت جلوگیری از موارد فوق و نیز ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و ایجاد مخاطرات بهداشتی برای خود و دیگران از خدمات رایگان دامپزشکی در کشتارگاه ها که متعاقبا از رسانه‌های جمعی اعلام خواهد شد بهره ‌گیری کرده و در سایر روزها نیز از هرگونه کشتار دام و طیور در منازل و معابر خودداری کنند.

عطارباشی خاطرنشان کرد: در عید قربان سال جاری نیز دامپزشکی استان در مشهد و کلیه شهرستانهای استان تمهیدات ویژه ای را در راستای ارتقای بهداشت عمومی و تامین سلامت غذایی شهروندان اتخاذ کرده که لازم است در این خصوص خیرین و موسسات خیریه و شهروندان نیز همکاری لازم را انجام دهند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان، ضمن اشاره به مخاطرات کشتار غیرمجاز دام در معابر عمومی، این عمل را مغایر مقررات بهداشتی خواند و افزود: ارتکاب این عمل مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی و ماده 37 قانون تعزیرات حکومتی می تواند موجب پیگرد قانونی قرار گیرد.