کشتار غیرمجاز دام در اندیمشک با برخورد قاطع مواجه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند صبح امروز سه شنبه در حاشیه بازدید مشترک با شهردار و کارشناسان ادارات بهداشت، دامپزشکی و محیط‌زیست از کشتارگاه صنعتی دام شهرداری اندیمشک، بهره‌برداری از اتاق سرد جدید این مجموعه را گامی مهم برای تکمیل زنجیره استانداردسازی کشتارگاه برشمرد.

وی افزود: با توجه به تکمیل تجهیزات فنی و رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی در این مرکز از این پس کشتار دام در شهرستان باید منحصراً در این مکان انجام شود و فعالیت در خارج از این چارچوب تخلف محسوب می‌شود.

سپهوند تصریح کرد: شهروندان باید محصولات گوشتی مورد نیاز خود را صرفاً با تاییدیه شبکه بهداشت و دامپزشکی و از قصابی‌های دارای مجوز تهیه کنند چرا که هرگونه کشتار غیرمجاز دام جرم محسوب شده و مستوجب پیگرد قانونی است.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی با متخلفان این حوزه که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد و از عموم مردم انتظار می‌رود در صورت مشاهده تخلف، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قانونی گزارش دهند.