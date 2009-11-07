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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۲۰:۲۹

گزارش مهر از سفر لاریجانی-33

لاریجانی اماکن متبرکه کوفه را زیارت کرد

لاریجانی اماکن متبرکه کوفه را زیارت کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی که در عراق بسر می برد با حضور در شهر کوفه، اماکن متبرکه این شهر را زیارت کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی در عراق بر می برد دقایقی پیش وارد شهر کوفه شد و حرمین شریفین حضرت مسلم بن عقیل، حضرت هانی بن عروه و مختار ثقفی از یاران امام حسین (ع) را زیارت کرد.

وی همچنین از مسجد شهر کوفه و محراب امیرالمومنین علی(ع) و محل ضربت خوردن آن حضرت دیدن کرد و فرایض مربوط به زیارت اماکن متبرکه را به جا آورد.

در حاشیه حضور لاریجانی در مسجد بزرگ کوفه برخی از زوار ایرانی مشکلات خود را با رئیس مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتند و لاریجانی نسبت به حل این مشکلات قول پیگیری داد.

کد مطلب 978770

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