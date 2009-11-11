مذاکرات اسرائیل و فلسطین امکان موفقیت دارد/انصراف ابومازن فریبکاری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "تونی بلر" در مراسم افتتاح گذرگاه جدیدی با نام "الجلمه" که ارتباط میان جنین در شمال کرانه باختری با سرزمین های اشغالی را برقرار می کند، نسبت به از سرگیری سریع تر مذاکرات میان فلسطین و رژیم صهیونیستی ابراز امیدواری کرد.

وی اعلام انصراف ابومازن از حضور در انتخابات آتی ریاست تشکیلات خودگردان را فریب ندانست و افزود: این مسئله نشان دهنده بن بست در در پیشبرد راهبرد سیاسی مسئله فلسطین است.

بلر تاکید کرد: استعفای ابومازن بیانگر احساس شکست عمیق وی از تداوم وضع کنونی است.

نماینده کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه در عین حال وجود دو دولت فلسطینی در غزه و کرانه باختری و درگیری های داخلی میان ساف (سازمان آزادی بخش) و حماس را مشکل بزرگی برای فلسطینیان دانست.