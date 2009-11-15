مشکل آب زمینهای دشت جگین برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندر جاسک، مسعود گرگیج شنبه شب در اولین مجمع عمومی نظام صنفی امورات کشاورزی گفت: میوه هایی شامل موز 22.5 هکتار، انبه 230 هکتار، چیکو 55 هکتار، گواوا یا زیتون محلی 172 هکتار، کنار پیوندی 124 هکتار و محصولات زراعی شامل هندوانه هزار هکتار و سورگوم که نوعی علوفه است 125 هکتار در زمینهای زراعی این شهرستان زیر کشت رفته است.

وی افزود: هندوانه در حال کشت است و برداشت آن از اول فروردین آغاز و تا اول خرداد ادامه می یابد و پیش بینی می شود که تا پایان برداشت در سال آینده 40 هزار تن هندوانه برداشت شود که به کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود و در کشور هم توزیع خواهد شد.

گرگیج اظهار داشت: تمامی سطوح باغات و قسمت عظیمی از زراعت به صورت آبیاری تحت فشار با مدرن ترین تجهیزات صورت می گیرد.

مدیر کشاورزی شهرستان جاسک گفت: کشاورزان بخش لیردف با زیر کشت بردن 500 هکتار هندوانه در این بخش با دشت جگین رقابت می کنند.

وی بیان کرد: نظام بهره برداری دشت جگین به صورت شرکت سهامی زراعی با 572 سهامدار اداره می شود.

در پایان این جلسه انتخابات اولین مجمع عمومی صنفی امورات کشاورزی برگزار شد.