آغاز عملیات اجرایی طرح هزار هکتاری توسعه کشت موز در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج از آغاز عملیات اجرایی فاز نخست طرح توسعه کشت موز در دشت جگین شهرستان جاسک خبر داد و اظهار داشت: این پروژه با هدف توسعه تولید داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد کشاورزی در شرق استان در حال اجرا است.

مسعود گرگیج در حاشیه بازدید از روند اجرای این طرح با قدردانی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اظهار کرد: طرح توسعه باغات موز در دشت جگین در مجموع هزار هکتار وسعت خواهد داشت که در فاز نخست، عملیات اجرایی در سطح ۴۳۰ هکتار آغاز شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی این طرح افزود: تاکنون زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله احداث استخرهای ذخیره آب، ایجاد جاده‌های بین مزارع و آماده‌سازی ۹۵ قطعه مزرعه پنج هکتاری در قالب شش ایستگاه در منطقه دشت جگین اجرا شده و روند توسعه پروژه با سرعت مطلوبی در حال انجام است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، توسعه باغات موز را یکی از طرح‌های مهم کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد بهره‌برداران، توسعه پایدار بخش کشاورزی و رونق اقتصادی شهرستان جاسک و مناطق شرقی هرمزگان خواهد داشت.

گرگیج با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی منطقه برای توسعه کشت محصولات گرمسیری تصریح کرد: هرمزگان از استان‌های مستعد تولید موز در کشور است و توسعه این باغات می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین نیاز بازار داخلی داشته باشد.

وی در پایان با بیان اینکه سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز از کشور هزینه می‌شود، خاطرنشان کرد: توسعه کشت موز در هرمزگان، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، موجب صرفه‌جویی ارزی، تقویت تولید ملی و افزایش امنیت غذایی کشور خواهد شد.