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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۶

امروز در تهران؛

وزیر خارجه امارات با متکی دیدار کرد

وزیر خارجه امارات با متکی دیدار کرد

شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات عربی متحده که برای سفری یک روزه به تهران سفر کرده است ظهر امروز سه شنبه با منوچهر متکی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات عربی متحده ساعتی پیش وارد تهران شد و بلافاصله با حضور در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با همتای ایرانی خود وارد مذاکره شد.

هنوز جزئیات بیشتری از ملاقات خصوصی آل نهیان و متکی منتشر نشده است، اما طرفین پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه ای و بین المللی مذاکره کرده اند.

عبدالله بن زاید آل نهیان و منوچهر متکی قرار است تا دقایقی دیگر در نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات عربی متحده در حضور جمعی از تجار و بازرگانان دو کشور حضور یابند.

کد مطلب 996609

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