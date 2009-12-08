وزیر خارجه امارات با متکی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات عربی متحده ساعتی پیش وارد تهران شد و بلافاصله با حضور در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با همتای ایرانی خود وارد مذاکره شد.

هنوز جزئیات بیشتری از ملاقات خصوصی آل نهیان و متکی منتشر نشده است، اما طرفین پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه ای و بین المللی مذاکره کرده اند.

عبدالله بن زاید آل نهیان و منوچهر متکی قرار است تا دقایقی دیگر در نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات عربی متحده در حضور جمعی از تجار و بازرگانان دو کشور حضور یابند.