گوجه فرنگی پارسیان وارد بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی دلدار ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر افزود: کشت گوجه فرنگی در این شهرستان در نیمه دوم تیرماه در خزانه آغاز و در نیمه دوم شهریورماه به زمین اصلی انتقال یافته که پس از عملیات کاشت، داشت و برداشت آن در نیمه دوم آذرماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.

مدیر جهادکشاورزی پارسیان از آغاز برداشت گوجه فرنگی در پارسیان خبرداد و گفت: گوجه فرنگی پارسیان یکی از محصولات خارج از فصل کشور محسوب می شود که تامین خلا محصول در بازار را سالانه به دوش می کشد.

دلدار در خصوص محصول گوجه فرنگی این شهرستان ضمن اشاره به استفاده از نشا مکانیزه در سال زراعی جاری عنوان کرد: استفاده از نشاء های مکانیزه گلخانه ای، تغییر در روش آبیاری از سنتی به تحت فشار همچنین مساعد بودن شرایط آب و هوایی و بکارگیری توصیه های فنی از سوی کارشناسان باعث گردیده است که این محصول امسال کمی زودتر از سالهای گذشته به بار بنشیند.

وی به سطح زیرکشت گوجه فرنگی اشاره و تصریح کرد: 2 هزار هکتار از اراضی این شهرستان هم اکنون به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته که بیش از 500 هکتار از این راضی با استفاده از تسهیلات و کمک های بلاعوض به روش آبیاری تحت فشار مجهز گردیده است.

وی با اشاره به ارقام کشت شده اذعان داشت: ارقام هیبرید، کیمیا، لستو و پارس 420 در این شهرستان مورد استفاده کشاورزان قرار گرفته و دهستان های مهرگان و بوچیر از جمله مناطقی است که هم اکنون محصولات آن به بار نشسته است.

دلدار به عملکرد تولید محصول گوجه فرنگی در هکتار پرداخت و افزود: در روش سنتی در هر یک هکتار 25 تا 30 تن و در روش آبیاری تحت فشار 40 تا 50 تن در هکتار عملکرد این محصول است که در سال گذشته بیش از 60 هزار تن محصول گوجه فرنگی از پارسیان برداشت شده و امسال با توجه به تجهیز500 هکتار از اراضی به آبیاری تحت فشار پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: امسال با افزایش تولید گوجه فرنگی در پارسیان روبرو باشیم همچنین با توجه به کشت نشا مکانیزه و استقرار آبیاری تحت فشار برداشت این محصول زودتر از سالهای گذشته صورت گرفته است.