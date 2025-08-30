آغاز کشت نشاء گوجه فرنگی در مزارع شهرستان پارسیان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پلنگی ظهر شنبه با اعلام این خبر افزود: کشت نشاء گوجه فرنگی زراعی عمدتاً در روستاهای شرق شهرستان پارسیان شامل حمیران، هشنیز و بوچیر در حال انجام است.

وی ارقام مورد کشت را شامل سانسید، ساکاتا، بریویو، افرا، تارا، فامیلا، نهاوند، برنتا و… عنوان کرد و گفت: محصول گوجه فرنگی تولیدی این شهرستان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به استان‌های تهران، فارس، بوشهر و اصفهان ارسال و نیز به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و دبی و کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و آذربایجان صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی پارسیان گفت: برداشت محصول گوجه فرنگی در پارسیان، از نیمه اول آذر ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد ادامه خواهد داشت. شهرستان پارسیان به دلیل اقلیم مناسب، به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی استان هرمزگان و کشور در زمینه تولید محصول گوجه فرنگی خارج از فصل شناخته می‌شود.

پلنگی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود که کشت گوجه فرنگی در حدود ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شود که از این سطح ۱۲۹ هزار تن محصول تولید خواهد شد.



