اعلام رضایت فریمن از بازی در نقش نلسون ماندلا

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتد پرس اعلام کرد مورگان فریمن سه‌شنبه در جریان مراسم افتتاحیه اکران فیلم "تسخیر ناپذیر" جدید‌ترین ساخته کلینت ایستوود در ژوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی گفت: ما در این فیلم چهره‌ای مناسب و باورپذیر از رهبر مبارزات ضد نژادپرستی آفریقای جنوبی ارائه داده‌ایم.

فیلم "تسخیر ناپذیر" به مسابقات جهانی راگبی در سال 1995 و اوایل دوران حکومت ماندلا می‌پردازد. این مسابقات با قهرمانی آفریقای جنوبی به پایان رسید و ماندلا از این رقابت ورزشی نهایت استفاده را برد تا سیاهان و سفید پوست‌های آفریقای جنوبی را با یکدیگر متحد سازد.

ماندلا در روز پایانی این مسابقات با پیراهن تیم ملی کشورش در ورزشگاه حاضر شد و با اهدای جام قهرمانی به فرانسوا پینار کاپیتان سفید پوست تیم کشورش لحظه‌ای تاریخی را رقم زد.

فریمن افزود : این فیلم درباره انسانیت است. درباره تعامل بشری و درباره تاریخ آفریقای جنوبی. فکر می‌کنم " تسخیر ناپذیر" یک فیلم جهانی است.

مراسم افتتاح فیلم در ژوهانسبورگ با حضور شخصیت‌هایی چون ماندلا، همسر سابقش وینی مادی کیزلا، زینزی دختر ماندلا،له لتی خومالو بازیگر فیلم "دیروز" که در سال 2004 نامزد اسکار فیلم خارجی زبان بود و اعضای تیم راگبی آفریقای جنوبی در سال 1995 برگزار شد.

پاتریک موفو کنگ بازیگر اهل آفریقای جنوبی که در فیلم نقش محافظ شخصی ماندلا را بر عهده دارد، درباره بازی مورگان فریمن در نقش نلسون ماندلا می‌گوید: از اینکه نقشی در این فیلم داشتم احساس افتخار و غرور می کنم. فکر نمی‌کنم جز مورگان فریمن کس دیگری می‌توانست نقش نلسون ماندلا را با این قدرت و صلابت بازی کند.

این در حالی است که اتحادیه بازیگران سینمای آفریقای جنوبی روز دوشنبه به شدت با نقش‌آفرینی جنیفر هادسن بازیگر آمریکایی در نقش وینی همسر سابق ماندلا در یک فیلم سینمایی مخالفت کردند. فیلم "تسخیر ناپذیر" به کارگردانی کلینت ایستوود از جمعه در بعضی کشورهای جهان به نمایش درآمده است.