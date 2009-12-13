به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات مقایسه‌ای از جمله رشته هایی است که در علوم سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این مقایسه زوایای مختلف موضوع مورد مطالعه را مورد بررسی قرار می دهد. مطالعات تطبیقی و به کار گیری این روش در باب انقلاب اسلامی به ندرت مورد توجه محققان ما قرار گرفته است و این کتاب در این راستا نگاشته و منتشر شده است.

مؤلف در این کتاب می کوشد تا انقلاب اسلام را با دو انقلاب بزرگ دیگر یعنی انقلاب فرانسه و روسیه مقایسه کند.

فروپاشی شوروی همزمان با گسترش و رشد اسلام گرایی و بیداری اسلامی بود که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران جان تازه ای گرفت، به طوری که نه تنها این آئین الهی بازگشت به مذهب را برخلاف پیش بینی تئوریسینهای غربی نوید می داد، بلکه به عنوان مهمترین و شاید تنها ایدئولوژی انقلاب در جهان ظاهر شد.

این کتاب در سه فصل به بررسی مقایسه ای اوضاع سیاسی- اجتماعی قبل از انقلاب و دوران بعد از پیروزی انقلاب در سه کشور ایران، روسیه و فرانسه پرداخته و در پایان بخشی را به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث کتاب ارائه می کند و برخی از مهمترین علل دوام و پیروزی انقلاب اسلامی را ذکر می کند.

چاپ نخست این کتاب در 280 صفحه، قطع وزیری تیراژ 3 هزار نسخه در سال 1382 از سوی دفتر نشر معارف منتشر شده بود.

تحلیلی بر انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، زمینه ها و پیامدها، ضربه پذیری منافع امنیتی آمریکا ، انقلاب اسلامی و نظام جهانی، انقلاب اسلامی درمیان انقلابهای بزرگ جهان، بیداری جهان اسلام از جمله کتابهای منوچهر محمدی هستند.