عکس مستند ۳ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۹ کاروان راهیان نور اهواز - خبرگزاری مهر: کاروان راهیان نور در منطقه شلمچه. عکس/ معصومه فریبرزی برچسبها نماز اردوهای راهیان نور سالمندی مطالب مرتبط کاروان راهیان نور کاروان راهیان نور ۱۰ هزار نفر از اردبیل به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام میشوند تمهیدات لازم برای اعزام کاروان راهیان نور در اردبیل اندیشیده شد راهیان نور فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است ۴۰۰ دانشآموز خلخالی برای بازدید از مناطق عملیاتی عازم غرب شدند ۱۵۰۰ دانشجوی اردبیلی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام میشوند مسئولان در اجرای برنامههای فرهنگی همراه دانشگاهها باشند عزت و عظمت ملت ایران باید به نحو احسن در جامعه تبیین شود نهضت جهاد تبیین در محلات راهاندازی شود ارسال بیش از ۱۰ هزار اثر در بستر راهیان نور غیرحضوری به جشنواره ۲۵۰۰ دانشآموز پسر اردبیلی به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند زائران راهیان نور اردبیل به مناطق عملیاتی شمالغرب اعزام شدند
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