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۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۱۱

همزمان با سراسر کشور؛

۱۵۰۰ دانشجوی اردبیلی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند

۱۵۰۰ دانشجوی اردبیلی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند

اردبیل- رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: یک هزار و ۵۰۰ دانشجوی اردبیلی از ۱۵ اسفندماه همزمان با سراسر کشور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی ظهر عصر شنبه در جلسه قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی استان اردبیل با بیان اینکه طرح راهیان نور یک حرکت عظیم فرهنگی است، اظهار کرد: یک هزار و ۵۰۰ دانشجوی اردبیلی همزمان با سراسر کشور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای حضور دانشجویان در اردوهای راهیان نور انجام شده و این اردوها برای دانشجویان پسر از ۱۵ اسفندماه و برای دانشجویان دختر از ۱۸ اسفندماه آغاز و به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان‌نور دانشجویی استان اردبیل با بیان اینکه علی رغم وجود محدودیت‌های مالی، توجه به حوزه فرهنگی اولویت اصلی دانشگاه محقق اردبیلی است، افزود: تلاش ما برگزاری نتیجه بخش و آبرومند این برنامه است.

چمنی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال بهترین برنامه‌های معنوی و فرهنگی در راهیان نور برای دانشجویان اجرا خواهد شد، افزود: امیدواریم در این سفر معنوی مسئولان نیز دانشجویان را همراهی کنند.

وی افزود: تبیین رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و رزمندگان جنگ تحمیلی را از اهداف اصلی اردوهای راهیان نور است که در این اردو حضور در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در استان خوزستان و شرکت در برنامه‌های مختلف فرهنگی پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 5694303

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