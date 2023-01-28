به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی ظهر عصر شنبه در جلسه قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی استان اردبیل با بیان اینکه طرح راهیان نور یک حرکت عظیم فرهنگی است، اظهار کرد: یک هزار و ۵۰۰ دانشجوی اردبیلی همزمان با سراسر کشور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای حضور دانشجویان در اردوهای راهیان نور انجام شده و این اردوها برای دانشجویان پسر از ۱۵ اسفندماه و برای دانشجویان دختر از ۱۸ اسفندماه آغاز و به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان‌نور دانشجویی استان اردبیل با بیان اینکه علی رغم وجود محدودیت‌های مالی، توجه به حوزه فرهنگی اولویت اصلی دانشگاه محقق اردبیلی است، افزود: تلاش ما برگزاری نتیجه بخش و آبرومند این برنامه است.

چمنی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال بهترین برنامه‌های معنوی و فرهنگی در راهیان نور برای دانشجویان اجرا خواهد شد، افزود: امیدواریم در این سفر معنوی مسئولان نیز دانشجویان را همراهی کنند.

وی افزود: تبیین رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و رزمندگان جنگ تحمیلی را از اهداف اصلی اردوهای راهیان نور است که در این اردو حضور در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در استان خوزستان و شرکت در برنامه‌های مختلف فرهنگی پیش‌بینی شده است.