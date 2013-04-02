عکس استانی ۱۳ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۸ روز طبیعت در اردبیل اردبیل - خبرگزاری مهر : روز طبیعت در اردبیل . عکس/وحید مقدم برچسبها روز طبیعت مطالب مرتبط روز طبیعت روز طبیعت در تهران روز طبیعت در تهران-2 ساعات پایانی روز طبیعت در تهران موقوفات شیخ صفی الدین اردبیلی احیا شود ثبت روز اردبیل نشان از پیشینه تاریخی این شهر دارد دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز اردبیل دایر میشود بدرقه نوروز با افطاری در دل طبیعت/ «سیزده بدر» پیوند آئینهای بومی و دینی توصیههای منابع طبیعی برای «روز طبیعت»/ مردم حافظ منابع طبیعی باشند
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