عکس خبری ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۹ عکس : مهدی زارع دیدار تیمهای فوتبال سایپا و پرسپولیس دیدار تیمهای فوتبال سایپا و پرسپولیس در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد. برچسبها سایپا ورزشگاه انقلاب کرج تیم فوتبال پرسپولیس مطالب مرتبط امیدوارم از این باخت درس بگیریم/ به سایپا و مسئولان برگزاری تبریک میگویم تیم سایپا طرفدارانش را با شادی بدرقه کرد/ آقای گل جهان راضی از میزبانی البرزی ها کمیته انضباطی دایی را جریمه نقدی کرد اظهار نظر سایپاییها پس از شکست پرسپولیس/ شاگردان دایی مصاحبه نکردند! نخستین شکست پرسپولیس برابر سایپا رقم خورد/ دایی به دستیارش باخت
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