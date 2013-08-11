به گزارش خبرنگار مهر، روزبه شاه‌علی‌دوست در مورد پیروزی تیم فوتبال سایپا برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این بازی نسبت به 3 مسابقه ابتدای فصل بهتر بازی کردیم و نفرات تیم با از خودگذشتگی برای موفقیت تیم تلاش کردند.

وی با بیان اینکه گلی که به ثمر رسانده نتیجه تلاش همه بازیکنان بود، افزود: خدا را شکر توانستیم 3 امتیاز این مسابقه را بگیریم و به وضعیت خود سر و سامان دهیم. البته بازی برابر تیم بزرگ پرسپولیس بسیار سخت بود اما عملکرد بهتر بازیکنان باعث پیروزی ما شد.

بازیکن گلزن سایپا برابر پرسپولیس با ابراز خوشحالی از برگزاری این مسابقه در ورزشگاه انقلاب کرج، یادآور شد: در طول 90 دقیقه سعی کردیم بازی را کنترل کنیم و در نهایت هم توانستیم پرسپولیس را شکست دهیم.

شاه‌علی‌دوست در مورد رویارویی‌‍اش با علی دایی هم گفت: من شاگرد علی دایی بودم و به این مسئله افتخار می‌کنم. او من را به لیگ برتر آورد و زندگی فوتبالی‌ام را مدیون ایشان هستم. ارزش دایی برای من بسیار بالاتر از این صحبت‌هاست.

ابراهیم صادقی هم در خصوص این پیروزی اظهار داشت: در نیمه اول بهتر از پرسپولیس بودیم، البته در نیمه دوم بازیکنان حریف فشار بیشتری روی دروازه ما ایجاد کردند اما خوشحالم توانستیم در این بازی پیروز شویم.

وی اضافه کرد: در 3 بازی گذشته هم مستحق آن نتایج نبودیم. در دیدار با داماش در دقیقه آخر برد را در زمین حریف از دست دادیم، فاصله ما با راه‌آهن 3 گل نبود و استقلال را هم می‌توانستیم شکست دهیم اما این اتفاق رخ نداد. قطعا اگر ثبات داشته باشیم، در آینده بهتر از این هم بازی کرده و نتیجه می‌گیریم.

کاپیتان تیم فوتبال سایپا در خصوص رویارویی‌اش با علی دایی هم تاکید کرد: علی دایی همیشه به من احترام گذاشته و به من لطف داشتند. حتی زمانیکه در سایپا با او هم بازی، در حضورش بازوبند کاپیتانی را بر بازو می‌بستم که این نشان دهنده احترام دایی به من بود.

صادقی در مورد وقت کشی بازیکنان سایپا هم اظهار داشت: نفرات تیم شیطنت کردند، ما دوست بازی کنیم و به آنها تذکر خواهم داد.

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دیدار تیم‌های فوتبال سایپا البرز و پرسپولیس در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر که یکشنبه شب در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، در نهایت با پیروزی یک بر صفر تیم سایپا به پایان رسید.