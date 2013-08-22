عکس ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۴ عکس : صابر علی نژاد اعضای تیم رسانه ورزش درارسباران اعضای تیم رسانه ورزش از روند بازسازی مناطق زلزله زده ارسباران دیدار کردند. برچسبها زلزله تیم فوتبال رسانه ورزش عادل فردوسی پور مطالب مرتبط عکس خبری/ دیدار تیم های فوتبال رسانه ورزش و منتخب تبریز روز فراموش نشدنی رسانه ورزش در مناطق زلزلهزده/ کلنگزنی اولین سالن ورزشی تساوی رسانه ورزش با تیم دژبان ارتش/ تجلیل از مقام شهدا و جانبازان عکس خبری/ دیدار تیم های فوتبال رسانه ورزش و جنوب غرب تهران عکس خبری/ دیدار تیم فوتبال رسانه ورزش با منتخب دژبان ارتش ایران جام اخلاق به رسانه ورزش و فردوسیپور رسید، قهرمانی به وکلا رسانه ورزش به مصاف پیشکسوتان جنوب غرب تهران میرود/ تجلیل از فرکی تجلیل از خانواده شهدا و حسین فرکی در دیدار رسانه ورزش - جنوب غرب تهران
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