۳۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۴

عکس : صابر علی نژاد

اعضای تیم رسانه ورزش درارسباران

اعضای تیم رسانه ورزش از روند بازسازی مناطق زلزله زده ارسباران دیدار کردند.

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