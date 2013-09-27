تساوی رسانه ورزش با تیم دژبان ارتش/ تجلیل از مقام شهدا و جانبازان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش http://www.resanehvarzesh.com/ ، در اين ديدار که صبح روز پنجشنبه چهارم مهرماه در سالن ورزشي مجموعه مرواريد دژبان کل ارتش جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، دو تيم در پايان به تساوي 2 بر 2 دست پيدا کردند. عادل فردوسي‌پور و محمود نجف‌زاده گل هاي تيم رسانه ورزش را به ثمر رساندند.

تيم فوتبال رسانه ورزش که با حمايت شرکت نفت سپاهان - اسپيدي - در ديدارها و رويدادهاي خود به ميدان مي رود در اين ديدار با ترکيب رضا خسروي، عليرضا خليفه، محمود نجف‌زاده، عادل فردوسي‌پور، عليرضا اکبري‌خرم، مصطفي موسوي‌نژاد، سيامک آقاياري، سيامک خاجي، اسماعيل کياحيرتي، حميد عباسي، عطا طاهرکناره و پيام پارسايي به مربيگري محمود کلهر به ميدان رفت.

در حاشيه اين ديدار که با حضور بيش از 4 هزار نفر از پرسنل و کادر ارتش و امير رمضان زاده برگزار شد، از مقام چند نفر از جانبازان ارتش و بهمني سرپرست سابق باشگاه استقلال تجليل شد. عزيز محمدي رئيس اتحاديه فوتبال باشگاه هاي کشور نيز از جمله مهمانان ويژه اين ديدار بود.

تيم فوتبال رسانه ورزش که در مسابقات ليگ پيشکسوتان استان تهران نيز حضور دارد، عصر پنجشنبه دومين ديدار خود در يک روز را برابر تيم راه آهن در ورزشگاه اکباتان برگزار کرد که نتيجه را 2 بر يک به حريف خود واگذار کرد. کيوان طاهرکناره زننده تنها گل تيم رسانه ورزش در اين بازي بود.