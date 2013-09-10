عکس دریافتی ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۲ تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران قم - خبرگزاری مهر : تصادف دو دستگاه اتوبوس مسافربری در اتوبان قم - تهران 43 كشته و 44 مصدوم بر جاي گذاشت. برچسبها سانحه رانندگی مطالب مرتبط نشست بررسي علل حادثه خونين اتوبان قم - تهران برگزار شد 26 جسد حادثه تصادف اتوبان قم هنوز شناسایی نشده است/ احتمال افزایش تعداد کشتهها ترکیدگی لاستیک منجر به حادثه مرگبار قم شد/ هر دو راننده فوت کردند جمع اجساد شناسایی شده سانحه اتوبان قم به 26 نفر رسید/ اسامی کشته شدگان دستگاههاي خدمات رسان قم همچنان در حال آماده باش هستند گزارش نهایی سانحه جاده قم منتشر شد/ معرفی مقصران حادثه مرگبار قاتل سوئدی در جادههای ایران / مرگ 105 نفر در 9 تصادف مهم اسکانیا جسد یکی از جان باختگان حادثه تصادف اتوبان قم - تهران پیدا شد
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