حجت‌الاسلام محمدمهدي عرب انصاري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: با توجه به دستور فوري استاندار قم مبني بر بررسي دقيق و فوري حادثه تصادف در اتوبان قم - تهران، كميته امنيتي استان در حال رصد اين حادثه است تا از طريق جمع آوري اطلاعات از دستگاه‌هاي مربوطه از قبيل پليس راه، فرماندهي انتظامي، اورژانس، آتش نشاني و هلال احمر گزارش مورد نياز آماده و جوانب دقيق حادثه مشخص و اعلام شود.

وي با اشاره به ماموريت ويژه ابلاغي از سوي استاندار گفت: در اين راستا كميته ويژه‌اي با حضور اعضاي اين دستگاه‌ها امورات مربوط به تصادف شب گذشته اتوبان قم - تهران پيگيري مي كند كه اين كميته در زمينه دو ماموريت علت بروز حادثه و تسهيل در رسيدگي به حادثه ديدگان انجام وظيفه مي‌كند.

معاون استاندار قم با تشكر از دستگاه‌هاي امدادي و خدمات رساني كه با حضور به موقع بخشي از آلام مصيبت ديدگان را كاهش داده‌اند تاكيد كرد: عمليات خدمات رساني تا پايان بهبودي و ترخيص حادثه ديدگان و رفع نياز آنها ادامه پيدا مي‌كند.

