عکس استانی ۱۸ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۹ عکس : سجاد درویشی تصادف یک قلاده پلنگ و گرگ در لرستان خرم آباد - خبرگزاری مهر : یک قلاده پلنگ و گرگ شامگاه یکشنبه بر اثر برخورد با اتومبیل در محور خرم آباد الشتر کشته شدند. برچسبها پلنگ مطالب مرتبط جستجو برای یافتن تولههای پلنگ لرستانی ادامه دارد/فعالان محیط زیست نگران جان تولهها تلخ و شیرین تصادف پلنگی که توله هایش چشم به راه بودند/ وقتی همه برای کمک آمدند آخرین وضعیت پلنگ زخمی لرستانی/ گلولههایی که حرکت را از تیزپای ایرانی گرفت عملیات نجات پلنگ زخمی در حاشیه "سزار"/ بدبیاری گربه منحصر به فرد ایران ادامه دارد بدبیاری های گونه منحصر به فرد زاگرس/ ۱۵ پلنگ ایرانی طی پنج سال در لرستان تلف شدند فرصت 24 ساعته برای نجات دوقلاده از با ارزشترین گونههای نادر پلنگ کشور
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