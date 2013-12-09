۱۸ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۹

عکس : سجاد درویشی

تصادف یک قلاده پلنگ و گرگ در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر : یک قلاده پلنگ و گرگ شامگاه یکشنبه بر اثر برخورد با اتومبیل در محور خرم آباد الشتر کشته شدند.

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