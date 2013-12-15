تلخ و شیرین تصادف پلنگی که توله هایش چشم به راه بودند/ وقتی همه برای کمک آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه روز یکشنبه هفته گذشته در کیلومتر 20 جاده الشتر به سمت خرم آباد و در گردنه "ایوان در" شاهد تصادف یک دستگاه خودرو پژو پارس با یک قلاده پلنگ بودیم که متاسفانه منجر به تلف شدن این گونه منحصر به فرد شد.

این در حالیست که مطابق اظهارات کارشناسان محیط زیست با توجه به اینکه سینه های این پلنگ ماده شیر داشته است احتمال می رود وی دارای توله بوده و در دوران شیردهی به توله های خود به سر می برده است.

در این راستا از روز دوشنبه هفته گذشته با ورود تعدادی از تیم های فعالان محیط زیست از استانهای مختلف و همچنین مشارکت گروههای محیط بان اداره کل محیط زیست لرستان عملیات جستجو در منطقه کلید خورد که این عملیات طی دو روز گذشته با اضافه شدن نزدیک به شش تیم کوهنوردی از تیم های فعال استان ادامه یافت؛ عملیاتی که تا به امروز به نتیجه بوده است.

در حالی پرونده این تصادف تلخ همچنان باز نگه داشته شده است که بسیاری از دوستداران طبیعت از پیدا شدن توله پلنگ ها کم کم ناامید شده اند و تنها امیدوارند که این توله ها خودشان بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند.

در کنار تلخی این رویداد می توان به حرکت زیبای فعالان محیط زیست و حتی مردم در عملیات جستجو برای یافتن این توله پلنگ ها اشاره کرد، حرکتی که شاید بتواند تسلایی بر واقعه تلخ از دست رفتن یک قلاده از گونه ارزشمند پلنگ در لرستان باشد.

هفتاد کوهنورد داوطلبانه به میدان آمدند

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه به مهر می گوید: از روز جمعه تعدادی از گروههای کوهنوردی استان لرستان در قالب شش گروه و بالغ بر هفتاد نفر به تیم های قبلی جستجو در منطقه اضافه شدند.

محمد حسین بازگیر با بیان اینکه این تیم های کوهنوردی با تخصص و تجهیزاتی که دارند می توانند در این زمینه کمک بسیار خوبی باشند، ادامه می دهد: گروههای کوهنوردی یافته، کوچ، پویا، شیباران، انجمن یاران سبز و گروهی از بانوان کوهنورد و دونده استان نیز در این عملیات جستجو مشارکت داشتند.

وی با بیان اینکه این تیم ها با راهنمایی نیروهای محیط زیست به جستجوی منطقه پرداخته اند، یادآور می شود: این گروهها آخرین بازدیدهای میدانی را از منطقه انجام داده اند و در صورتیکه ردی از توله پلنگ ها پیدا نشود باید امیدوار بود که دوربین های تله ای بتوانند ردی از آنها را ثبت کنند.

بازگیر می گوید که تمام تلاش خود را انجام داده ایم تا در مناطقی که تجربیات نشان می دهد پلنگ لانه خود را آنجا ایجاد می کند تیم های جستجو را اعزام کرده و بیشتر بر این اساس عمل کرده ایم.

مشارکت مردم محلی در عملیات جستجو

وی با اشاره به گذشت نزدیک به شش روز از تلف شدن مادر این توله پلنگ ها ادامه می دهد: امیدواریم این توله ها توانسته باشند خود را حفظ کنند و نیازی به کمک نداشته باشند.

بازگیر از مردم محلی منطقه می خواهد که اگر ردی از آنها پیدا کردند موضوع را به ماموران محیط زیست اطلاع دهند و یادآور می شود: همین که در این هوای سرد و بارانی لرستان نزدیک به هفتاد نفر از همشهریانمان به خاطر پیدا کردن توله پلنگ ها راهی منطقه شدند حرکت زیبا و قشنگی بود که جای تقدیر دارد.

وی با یادآوری اینکه در طول شش روز گذشته هر دو سمت جاده از جمله ارتفاعات سفید کوه و "چک ریز" توسط تیم هایی متشکل از فعالان محیط زیست، کوهنوردان و اکیپ های محیط زیست جستجو شده است، می گوید: امیدواریم که توله پلنگ ها توانسته باشند خود را حفظ کنند.

امیدواریم عملیات جستجو به نتیجه برسد

دکتر بهروز بهروزی راد استاد دانشگاه و متخصص تنوع زیستی و زیستگاه ها نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: اگر کارشناسان اداره کل محیط زیست اطمینان دارند که همراه پلنگ ماده توله بوده و یا وی در دوره شیردادن به توله ها بوده است عملیات جستجو برای پیدا کردن توله ها کار معقولی بوده که امیدواریم به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه پلنگ ماده ممکن است برای پیدا کردن غذا و یا هر دلیل دیگر توله هایش را تنها گذاشته باشد، ادامه می دهد: برای پیدا کردن توله ها نیاز است تنها تا فاصله چند کیلومتری محل تصادف ماده پلنگ جستجو شود و نباید از محل تصادف تا لانه این پلنگ فاصله زیادی وجود داشته باشد.

دکتر بهروزی راد با یادآوری اینکه به طور معمول فصل بهار فصل زادآوری پلنگ ها است، می گوید: البته این پلنگ ماده ممکن است در فروردین، اردیبهشت، خرداد و یا ممکن است اوایل تیرماه توله های خود را به دنیا آورده باشد.

توله پلنگ ها گاهی حتی تا دوسالگی هم مستقل نمی شوند

وی با بیان اینکه به نظر می رسد توله پلنگ ها باید حداقل هفت یا هشت ماه داشته باشند، ادامه می دهد: البته توله پلنگ ها حداقل تا یکسال همراه مادر خود هستند و در این مدت ضمن تغذیه از شیر مادر روشهای شکار را یاد می گیرند و حتی گاه ممکن است تا دو سالگی هم مستقل نشوند.

این متخصص تنوع زیستی و زیستگاه ها معتقد است که اگر این توله پلنگ ها هفت یا هشت ماهه باشند و در منطقه غذای کافی و امنیت وجود داشته باشد ممکن است بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند.

وی البته یادآور می شود: ولی در صورتی که در منطقه برف و سرما وجود داشته و مواد غذایی کافی در دسترس نباشد یا ممکن است به وسیله شکارچی های طبیعی از بین بروند و یا به دلیل گرسنگی تلف شوند که چنین احتمالی در مورد این توله پلنگ ها وجود دارد که به سرنوشت مادرشان دچار شوند.

دکتر بهروزی راد با اشاره به محل زایمان و زادآوری پلنگ ماده می گوید: پلنگ ها معمولا در جایی زادآوری می کنند که دسترسی به آنجا سخت است و معمولا دره های عمیق را انتخاب می کنند.

اما و اگرها در زمینه زنده بودن توله پلنگ ها

وی با یادآوری اینکه منطقه سفید کوه در استان لرستان از مناطقی است که هر ساله گزارشهایی از مشاهده پلنگ در این منطقه به دست می رسد، ادامه می دهد: پلنگ ها معمولا در جایی که امنیت وجود داشته باشد و به لحاظ تامین طعمه از جمله وجود گونه هایی مانند کل و بز غنی باشد اقدام به زادآوری می کنند.

این متخصص تنوع زیستی و زیستگاه ها در پاسخ به این سوال که آیا بعد از گذشت نزدیک به شش روز امکان زنده بودن توله پلنگ ها وجود دارد یا خیر می گوید: با توجه به اینکه پلنگ هر روز شکار نمی کند احتمال آن وجود دارد که طی این مدت توله پلنگ ها زنده مانده باشند ولی اگر این مدت زمان به هفت یا هشت روز برسد و توله ها هم نتوانند برای خود غذا دست و پا کنند متاسفانه تلف خواهند شد.

دکتر بهروزی راد با یادآوری اینکه پلنگ از گونه های جانوری ارزشمند کشورمان است، می گوید: امیدواریم دیگر شاهد تکرار چنین حوادث تاسف باری برای این گونه باارزش نباشیم.