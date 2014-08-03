عکس خبری ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۹ عکس : لیلا قدرت الهی فرد همایش کودکانه های غزه همایش کودکانه های غزه عصر امروز یکشنبه به منظور حمایت از کودکان غزه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد. برچسبها غزه مطالب مرتبط 60 شهید بر اثر حملات ددمنشانه امروز صهیونیستها/کشته شدن یک شهرک نشین در رام الله همایش کودکانه های غزه عموپورنگ و عموقناد از کودکانههای غزه گفتند/ بچههای ایران برای غزه آواز خواندند هنرمندان نوک پیکان کمپین حمایت از غزه/ سکوت رسانهای جهان را بشکنیم سازمان ملل بی خاصیت ترین سازمانی است که امروز وجود دارد/ دستگاه دیپلماسی ایران باید فعال تر عمل کند
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