مروری بر پرونده فعالیت های آمریکا در خاورمیانه نشان می دهد که حضور واشنگتن در این منطقه از گذشته تا به امروز همواره مترادف با امنی، کشتار و آوارگی بوده است. آمریکایی ها که این روزها به کمک متحدان منطقه ای و بین المللی شان مشغول تشکیل ائتلافی بر ضد داعش هستند، مصداق بارز این مثل معروف اند که هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد. آنها که تا همین چند ماه پیش برای سرنگونی حکومت قانونی سوریه با حمایت های همه جانبه از داعش و دیگر گروه های تروریستی آنها را به جان ملت های منطقه انداخته بودند، اکنون و با به اتمام رسیدن تاریخ مصرف این گروه تروریستی و به خطر افتادن جان شهروندان کشورهای غربی تازه متوجه عمق جنایات این گروه دست پرورده خود شده اند.