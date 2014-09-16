به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس استراتژی "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، برای مبارزه با داعش، گروه های شورشی حاضر در سوریه تسلیح شده و تحت آموزش قرار می گیرند تا از آنها به عنوان قوای پیاده نظام در جنگ با داعش استفاده شود.

این طرح از امروز سه شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به بحث گذاشته می شود. هدف از بررسی این طرح دادن مجوز به اوباما برای اجرای این استراتژی است.

در جلسه امروز رهبران جمهوریخواه، پشت درهای بسته، با اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت را در دست دارند، به مذاکره می‌نشینند تا آنها را به صدور مجوز برای وزارت دفاع آن کشور جهت آموزش و مجهزسازی شورشیان میانه‌روی سوری متقاعد کنند.

در عین حال جمهوریخواهان قصد دارند محدودیت‌ هایی را نیز برای باراک اوباما ایجاد کنند.