خادمین حسینی

شاید عده ای، هیئت را تنها در سخنرانی و عزاداری خلاصه کنند اما یکی از حقایق مربوط به مجالس عزای امام حسین(ع) این است که مراجعه کنندگان به این جلسات، همگی مهمان صاحب مجلس یعنی حضرت زهرا(س) و امام حسین(ع) هستند. در این میان عده ای به نام خادم الحسین سعی در فراهم کردن آسایش و راحتی مهمانان امام حسین(ع)، برای استفاده بهتر از آموزه های این مجالس، دارند. گروهی از خادمان حسینی، اهالی آبدارخانه های هیئت هستند که سماورشان همیشه جوش است و چند سالی است که زحماتشان با سرودن چنین ابیاتی، بیشتر قدر دانسته می شود: این چای روضه ها که مرا زیر و رو کند / عطرش ز دور کار هزاران سبو کند.