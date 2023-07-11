نخستین همایش تجلیل از خادمین حسینی روستاها در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج فتحی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم اظهار کرد: نخستین همایش تجلیل از خادمین حسینی روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل عصر روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ در مسجد جامع روستای شام اسبی اردبیل برگزار میشود.
وی با اشاره به اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری این برنامه افزود: در این همایش از خادمین حسینی روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل تجلیل میشود که نقش اساسی در زینت بخشی به عزاداری امام حسین (ع) درماه محرم داشتند.
بخشدار مرکزی شهرستان اردبیل با بیان اینکه اجرای برنامههای فرهنگی مراسم عزاداری ماه محرم به صورت سنتی برگزار میشود، گفت: اجرای مداحی و شعرخوانی از دیگر برنامههای این مراسم خواهد بود.
فتحی خاطرنشان کرد: عزاداری ماه محرم روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل زبانزد خاص و عام بوده و همه ساله به صورت باشکوه برگزار میشود.
وی با بیان اینکه امسال هم تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ماه محرم در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل انجام شده است، ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده مراسم طشتگذاری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان برگزار میشود.
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