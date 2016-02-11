محسن رضایی
۲۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۱

برنجکار / صیدانلو

راهپیمایی یوم الله۲۲ بهمن در استانها - 2

راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن صبح امروز پنج شنبه با حضور گسترده مردم در سراسر استانها برگزار شد.

                                                                                 

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