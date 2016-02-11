خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان‌های مختلف کشور امروز در صفوف به‌هم‌پیوسته مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شاهد حضور برخی مسئولان بود، در استان تهران رئیس‌جمهور سخنرانی کرد و بسیاری از مسئولان ارشد ملی در جمع راهپیمایان تهرانی حضور یافتند.

اما استان‌های دیگر کشور هم شاهد حضور پررنگ مسئولان، مراجع تقلید و چهره‌های سیاسی در راهپیمایی امروز بود که بخش‌هایی از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های برخی از این مسئولان در زیر می‌آید.

رئیس دفتر رهبر انقلاب:کسانی انتخاب شوند که آبرو و استقلال نظام را در هیچ شرایطی نفروشند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی در سخنرانی ۲۲ بهمن در جمع مردم بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر مردمی ولایت‌مدار و انقلابی هستند و دارای سابقه طولانی در دلاورمردی و رشادت هستند و مردان بزرگی چون رئیس‌علی دلواری و شهید مهدوی را داشته‌اند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان شعر «هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد» اضافه کرد: مرزداران خلیج فارس تا پای جان ایستاده اند.

وی مقام معظم رهبری را نعمتی بزرگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و بیان کرد: رهبری داریم که شجاع، ‌ آگاه، مدبر، دلسوز، هوشمند، مجتهد و مرجع تقلید است و چنین رهبری در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

محمدی گلپایگانی خاطرنشان کرد: آمریکا با اتفاقات اخیر متوجه شده است که با توان نظامی هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و تنها راهی که دارند، نفوذ است و نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری را در برنامه خود دارند.

وی با اشاره به اتفاقات سال ۸۸، ادامه داد: آنها با نفوذ خود کاری کردند که برخی‌ها به انقلاب و آرمان‌های انقلابی و اسلامی پشت کردند و بسیج را مورد حمله قرار دادند و اینها همگی نتیجه نفوذ بود.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری افزود: انتخابات نزدیک است و باید افرادی برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند که آبرو و حیثیت و استقلال نظام را در هیچ شرایطی نفروشند و دلسوز این نظام و ملت باشند.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی:حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مانع نفوذ دشمنان می‌شود

آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری قبل از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن قم در گفتگو با خبرنگاران، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را وصف‌ناپذیر دانست و از این حضور حماسی قدردانی کرد.

وی حضور گسترده مردم در راهپیمایی را نوعی تجدید بیعت دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی برشمرد و تأکید کرد: ۲۲ بهمن عید انقلاب است که ثابت می‌کند مردم همواره طی این ۳۷ سال پای انقلاب ایستاده‌اند و روز جشن انقلاب را فراموش نکرده‌اند.

نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حرکت ۲۲ بهمن بازتاب تاریخی مناسب دارد و با این حرکت عظیم و پرخروش مردم می‌توان جلوی نفوذ و توطئه‌های دشمنان را بگیریم.

لاریجانی: مردم پشتیبان تفکر انقلاب هستند/ پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دهنده علاقه مردم به انقلاب اسلامی است و مردم پشتیبان تفکر انقلاب اسلامی هستند.

علی لاریجانی در حاشیه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حضور حماسی و پرشور ملت در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نشان دهنده عمق علاقه ملت به انقلاب اسلامی است. این حضور گسترده به شکرانه پیروزی و دستاوردهای ارزشمند ملت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی گفت: امروز نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه بسیار تأثیرگذار است و همه معترفند که بدون حضور جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان در منطقه، امنیت ایجاد کرد.

به گفته نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، پیام راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن این است که مردم ایران با حضور باشکوه در راهپیمایی نشان دادند که پشتیبان تفکر انقلاب اسلامی هستند.

لاریجانی ادامه داد: ایستادگی و مقاومت مردم، پیروی از آرمان‌های امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری باعث شده به دستاوردهای ارزشمندی دست پیدا کنیم

قالیباف: برخورد سیاسی با معیشت مردم ممنوع است/دشمنی آمریکا تمام نمی شود

شهردار تهران گفت: حل مشکل اقتصادی کشور مثل حل مشکل هسته ای است اما با معیشت مردم نباید برخورد سیاسی کرد.

محمد باقر قالیباف پیش از ظهر امروز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم اهواز اظهار کرد: در حوزه داخلی برای مبارزه با استکبار باید بدانیم که بیکاری جوانان، فقر در جامعه، نابرابری اجتماعی، بی عدالتی در جامعه، مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی و هر نوع ناکارآمدی بستر تحقق خواسته های دشمن می شود.

وی افزود: مشکلات اقتصادی کشور باید حل شود و نیازمند خروج از مشکلات اقتصادی برای حل مشکل معیشت جامعه و مخصوصا جوانان هستیم.

شهردار تهران تصریح کرد: اگر به هر دلیلی مشکلات اقتصادی کشور حل نشود آب در آسیاب دشمن ریختیم و بستر را برای حضور دشمن فراهم کردیم.

قالیباف با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور یک امر ملی است، اضافه کرد: حل مشکل اقتصادی کشور مثل حل مشکل هسته ای است اما با معیشت مردم نباید برخورد سیاسی کرد و با هر سلیقه ای باید مشکل اقتصادی را مشکل مردم بدانیم و با رویکرد اقتصاد مقاومتی فقر را در جامعه از بین ببریم.

وی عنوان کرد: مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور و حل آنها عین مبارزه با استکبار جهانی است و برای حل مشکلات اقتصادی کشور هرگز دست از آرمان های انقلاب برنمی داریم و هرگز تسلیم استکبار نمی شویم.

دادستان کشور: جنگ جهانی محصول دین ستیزی غرب بود/دشمن به دنبال مدل تقلبی اسلام

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خیل عظیم راهپیمایان و دوستداران انقلاب در صحن جامع رضوی اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه ارزش های اسلامی و احیای اسلام ناب محمدی و طنین استکبار ستیزی در جهان یکی از مولفه هایی است که دشمنان اسلام آن را بر نمی تابند.

وی با اشاره به اینکه ولایت فقیه به‌معنای مهندسی نظام اسلامی به‌عنوان بهره‌گیری از تمامی نیروها برای دستیابی به ارزش‌ها است، گفت: این گفتمان و این رهبری که در جایگاه نگهبانی و دیدبانی و حفظ نظام است از هرگونه گرایش به شرق و غرب، کشور را حفظ کرده و این یکی از مولفه‌های مهم قدرت در نظام جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی فلسفه‌ای در این کشور شکل گرفت که با فلسفه‌های سیاسی دنیا و لیبرال دموکراسی غربی متفاوت بود.

وی بیان کرد: مردم‌سالاری دینی دو عنصر مردم و دین را در خود جای داده است که با فلسفه های سیاسی دنیا و حکومت های دیگر به ویژه در کشور های غربی بسیار متفاوت است.

وی افزود: در همین راستا مردم ایران با تاکید برعمل به دین در برابر استکبار فریادی سر دادند که درشعاراستقلال، آزادی و جمهوری اسلامی مشهود است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مردم سالاری دینی و فلسفه سیاسی و اجتهاد تمدن‌سازی که در نظام ما شکل گرفته نظامی نو و جدید است ادامه داد: هنر امام راحل پیوند میان سیاست و معنویت بود.

دریابان شمخانی: اقتدار امروز ایران ناشی از اتکا به قدرت‌های بزرگ نیست

دبیر شورای امنیت ملی با اشاره به اقتدار ایران اسلامی در منطقه گفت: این اقتدار یک تصویر کاذب و تبلیغاتی و ناشی از اتکا به قدرت‌های بزرگ نیست بلکه ناشی از پیوستگی و اتحاد حکومت و ملت است.

دریابان علی شمخانی پیش از ظهر پنجشنبه در اجتماع باشکوه مردم یزد در راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان امیرچخماق یزد اظهار داشت: ایرانی که در دوران رژیم ستمشاهی جایگاه هویتی نداشت و به عنوان ژاندارم منطقه شناخته شده بود، امروز از نگاه کشورهای منطقه مستقل‌ترین و با ثبات‌ترین کشور است و این نگاه حاصل اتحاد مردم، حضور همیشه در صحنه آنها و وفاداری آنها به حکومت است.

وی عنوان کرد: امروز بر خلاف گذشته که دین نه تنها در کشور جایگاهی نداشت بلکه علیه آن مبارزاتی نیز صورت می گرفت، دین کشور ما را از مهجوریت خارج و ایران را تبدیل به یک قدرت منطقه ای و فرا منطقه ای کرده است.

شمخانی با بیان اینکه ایران اکنون یک قدرت تعیین کننده در منطقه خاورمیانه است، تصریح کرد: جهان آینده مبتنی بر شکل‌گیری خاورمیانه ترسیم می شود و به طور قطع ایران در این زمینه نقشی تعیین کننده دارد.

سردار نقدی: راه انتخابی ملت ایران تا سقوط کامل رژیم صهیونیستی ادامه دارد

رئیس بسیج مستضعفان کشور گفت: راه انتخابی ملت ایران تا سقوط کامل رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت و این مسیر عقب گرد ندارد.

سردار محمدرضا نقدی در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن در بجنورد افزود: یوم الله ۲۲ بهمن روز تجدید میثاق ملت ایران با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی است.

وی گفت: دشمنان اسلام با تلاش و صرف هزینه‌های بسیار سعی در براندازی نظام اسلامی دارند اما مردم ایران در برابر تمام تلاش‌ها و هجمه های ماهواره‌ای و ترفندهای متعدد دشمنان نظام ایستادگی می‌کند.

سردار نقدی اظهار کرد: امروز آمریکا دو میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار برای براندازی نظام تصویب و هزینه کرده است اما این هزینه‌ها در برابر ایستادگی ملت ایران ناچیز است چرا که جمهوری اسلامی نه زیر بار ظلم می‌رود و نه به کسی ظلم می‌کند.

وی گفت: ملت ایران حقیقت را خوب دریافته است و از تهدیدها و تحریم‌ها دشمنان نیز نمی‌هراسد.

آیت الله جوادی آملی: برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن آبروی نظام را حفظ کرده است

آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی آملی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از خداوند سبحان مسئلت داریم که روح امام راحل و شهیدان انقلاب و همه‌کسانی که در تأسیس نظام مقدس انقلاب اسلامی سعی بلیغ داشتند، با اولیای الهی محشور گرداند.

این مرجع تقلید با تشکر و حق‌شناسی از مردم که در همه صحنه‌ها حضور چشمگیر دارند، تصریح کرد:‌ از خدای سبحان مسئلت داریم که به همه مسئولان توفیق دهد که به این ملت و مردم متدین ایران اسلامی خدمات شایسته‌ای ارائه کنند.

آیت‌الله جوادی آملی معتقد است که مردم با حضور چشمگیر در راهپیمایی ۲۲ بهمن آبروی نظام مقدس اسلامی را در سطح بین‌الملل و منطقه حفظ کرده‌اند.

آیت الله مکارم شیرازی: مسئولان قدر حضور حماسی مردم را بدانند

آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پس از حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی قدردانی کرد و اظهار داشت: حضور پرشورتر مردم در حمایت از انقلاب اسلامی همواره به چشم می‌خورد.

این مرجع تقلید گفت: این حضور حماسی و انقلاب اسلامی که مستحکم‌تر از همیشه به راه خود ادامه می‌دهد خاری بر چشم دشمنان و نقطه امید دوستان است.

به گفته آیت‌الله مکارم شیرازی، مسئولان باید قدر حضور حماسی مردم را بدانند و در حل مشکلات مردم و مقابله با توطئه‌های دشمنان کوشاتر از همیشه باشند.

آیت الله نوری همدانی: مردم پای انقلاب و رهبری ایستاده‌اند/ نمایش استکبارستیزی

آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مردم با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حماسه عظیم دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی خلق کردند.

وی تأکید کرد: مردم با این حضور نشان دادند که در هر شرایطی پای اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری ایستاده‌اند.

به گفته آیت‌الله نوری همدانی، مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بار دیگر استکبارستیزی و صهیونیسم‌ستیزی خود را اثبات کردند.

آیت الله خاتمی: سازش با آمریکا منافی آرمان‌های انقلاب است

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر استکبار ستیزی گفت: آمریکا نماد بارز طاغوت بوده و سازش با آن منافی آرمان‌های انقلاب است.

آیت الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر پنج شنبه در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در جمع مردم ولایتمدار رشت با اشاره به حضور پر شور مردم در راهپیمایی اظهار کرد: با گذشت ۳۷ سال از انقلاب مردم هنوز به آرمان های آن پایبند بوده و با همان شکوه آن سال ها در میدان حاضر می شوند.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شعار مرگ بر آمریکا همواره در جامعه ما زنده است خاطر نشان کرد: آمریکا نماد بارز شرک و طاغوت بوده و سازش با آمریکا منافی آرمان های انقلاب است.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: این آخرین حضور مردم در صحنه نبوده بلکه مقدمه حضور در عرصه های آینده است.

امام جمعه موقت تهران گفت: شعاری که همراه با ولایتمداری نباشد نفاق بوده و حمایت از قوای مجریه، مقننه و شورای نگهبان به عنوان خطوط اصلی ولایت فقیه ضروری است.

وی همچنین به حضور نیروهای مدافع حرم در سوریه اشاره کرد و افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز فرموده اند جوانان حزب اللهی را نباید تندرو بنامیم زیرا که این کار آب به آسیاب دشمن ریختن است.

آیت الله خاتمی در ادامه سخنان خود بر لزوم حضور پرشور پای صندوق های رای تاکید و تصریح کرد: مردم ایران همواره ولایتمداری خود را نشان داده اند و حضور پای صندوق های رای و انتخاب افراد اصلح نیز از نشانه های ولایتمداری است.

سردار سلامی: امام خمینی(ره) هویت مردم جهان اسلام را احیا کرد

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابیان اینکه امام خمینی(ره) هویت مردم جهان اسلام را احیا کرد، گفت: جهان اسلام بعد از ۲۲ بهمن سال ۵۷ از تحقیر خارج شد.

سردار حسین سلامی در جمع راهپیمایان تبریزی بابیان اینکه پیشرفت‌های فضایی و ماهواره‌ای ایران عزیز نیز در این مدت بزرگ و باعظمت بوده است، گفت: امروز ایران اسلامی به‌قدری قدرتمند شده که دیگر می‌تواند از آسمان جهان را ببیند و توطئه‌ها را خنثی کند، حتی پهبادهای ملت ایران قادر هستند ساعت‌ها در هوا رصد کنند و بعد با موفقیت در خاک کشورمان بنشینند.

وی سپس با اشاره به اینکه امروز ایران احاطه کامل در میدان سوریه دارد، افزود: تا قبل از انقلاب اسلامی هر جا رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی حمله می‌کرد آن‌ها را شکست می‌داد اما رژیم صهیونیستی بعد از انقلاب چهار شکست بزرگ را توسط پیروان انقلاب ما تجربه کرد و در جنگ‌های ۳۳ روزه، ۱۱ روزه، ۵۱ روزه و ۲۲ روزه این رژیم صهیونیستی بود که شکست می‌خورد.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابیان اینکه ما یک ارتش قدرتمند متکی بر مردم و انقلاب در یمن، عراق و سوریه ساختیم، اظهار داشت: در مقابل این‌همه پیشرفت و اقتدار اکنون دشمن می‌خواهد با تهاجم فرهنگی بذر ناامیدی و تردید را در بین جوانان و نسل‌های جدید انقلاب بنشانند.

وی سپس در پایان با اشاره به دستگیری تفنگداران آمریکایی در خلیج‌فارس توسط سپاه پاسداران گفت: جریان مواجهه با تفنگداران آمریکایی نماد کوچکی از گزینه‌های روی میز ایران بود.

نهاوندیان: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضامن امنیت کشور است

محمد نهاوندیان ظهر پنجشنبه در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه در زنجان، در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه‌های پس از برجام در مسیر شکوفایی اقتصادی خاطرنشان کرد: با تبیین جهت‌گیری‌های مقام معظم رهبری در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، رویکرد دولت نیز مشارکت حداکثری مردم درصحنه‌های اقتصادی است.

نهاوندیان تأکید کرد: تقویت بنیه‌های تولید ملی، استفاده از فرصت گسترش ارتباطات بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور با رویکرد صادراتی و باهدف ایجاد فرصت‌های اشتغال برای جوانان در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار کرد: ما هم‌اکنون از برجام یک گذشته‌ایم و برجام دو باید آغاز شود. برجام دو برنامه جامع و مشترک ملی است که در این خصوص همه باید تلاش کنیم تا با ایجاد فرصت‌های شغلی، رشد ۸ درصدی در ده‌ساله دوم افق چشم‌انداز را همچنان که در برنامه ششم آمده را محقق کنیم.

مسئول دفتر رئیس‌جمهور گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می‌دهد که مردم کماکان پایبند بیعت آغازین انقلاب هستند و همواره در مسیر شکوفایی کشور قرار دارند. باوجود شرایط امنیتی خاص در منطقه، جمهوری اسلامی ایران باوجود وحدت و انسجام مردم، سرزمین امن منطقه است.

وی اظهار کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن علاوه بر تجلی وحدت ضامن امنیت کشور نیز است که در آینده نیز شاهد جلوه دیگری از وحدت در انتخابات خواهیم بود.

نوبخت: دشمنان به دنبال از پای درآوردن تفكر دينی انقلابی است

محمدباقر نوبخت ظهر پنجشنبه در مراسم راهپيمايی ۲۲ بهمن در شيراز، گفت: در دوران شكل‌گيري، پيروزی انقلاب اسلامی و حاكميت نظام اسلامي همواره وعده‌هاي خداوند در مورد ملت ايران محقق شد.

وي ادامه داد: ما در عرصه دفاع مقدس علي‌رغم آنكه با تعداد اندكی در مقابل جهان دفاع مي‌كرديم پيروز شديم و در عرصه ديپلماسي و مذاكرات با ۶ قدرت بزرگ جهان، با منطق زلال حق سخن گفتيم و پيروز شديم و در آينده هم پيروز خواهيم بود.

سخنگوي دولت يادآور شد: آموزه‌های قرآنی به ما مي‌گويد كه حق‌طلبی همواره با زحمت همراه بوده ولي اگر درراه خدا حركت كنيم سختي‌هايي وجود دارد اما همان‌گونه كه خداوند وعده داده است، پيروزي نصيب خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور تصريح كرد: هیچ‌گاه نبايد تلاش و دشمنی‌هایی كه با نظام شده است را فراموش كنيم.

وزیر اطلاعات: امنیت بی بدیلی در کشور حکمفرما است/ ۷ اسفند تکرار حماسه ۲۲ بهمن

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه امنیت بی‌بدیلی در کشور حکمفرما است، گفت: مردم هرزمانی که نوبتشان بود در عرصه حضور یافتند و حماسه آفریدند.

حجت الاسلام سید محمود علوی پیش از ظهر پنجشنبه در سخنرانی ۲۲ بهمن در جمع مردم ساری با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی اظهار داشت: قدرت مردم در راهپیمایی‌ها مانعی فراروی دشمنان انقلاب بوده است.

وی با قدردانی از حماسه‌آفرینی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: هفتم اسفندماه پرده دیگری از حماسه حضور مردم رقم خواهد خورد و با حضور در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری و با هر رأیی، تیری به قلب دشمنان خواهند زد.

وی یادآور شد: مردم با حضور بالنده به دنیا پیام خواهند داد که در اراده ملت ایران هیچ خللی ایجاد نخواهد شد و ملت استوارتر از گذشته در این عرصه حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام علوی با اشاره به اینکه حضرت امام راحل هرگز راهبرد به دست گرفتن اسلحه و شلیک گلوله به سمت نیروهای مسلح را در برنامه خود قرار ندارد گفت: نگاه حضرت امام راحل با نگاه دیگر راهبران متفاوت بود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت: ملت ایران هیچگونه نفوذ و دخالتی را از سوی استکبار جهانی نمی پذیرد

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به اینکه ملت ایران هیچگونه نفوذ و دخالتی از سوی استکبار جهانی نمی پذیرد، گفت: ملت ایران در ادامه راه امام و شهیدان تزلزلی به خود راه نمی دهد.

آیت الله محمدحسن اختری در آیین راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ایلام گفت: امروز در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم باز هم با حضور میلیونی خود در این مراسم نشان دادند همیشه پشتیبان نظام هستند.

وی افزود: یکی از اصلی ترین شعارهای دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب، استقلال و آزادی بود و امروز شاهدیم تنها کشوری که سرنوشت، قانون و تصمیمات اساسی خود را در چارچوب منافع ملی می گیرد، ایران است و هیچگونه نفوذ و دخالتی را از سوی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در شئون و سیاستگذاری و برنامه ریزی خود نمی پذیرد.

آیت الله اختری ادامه داد: ملت ایران برای سی و هفتمین بار با این شکوه و عظمت برای دفاع از اسلام برای پاسداری از میهن اسلامی و حراست از آرمان‌های امام وارد صحنه شده و چشم دشمنان را حیرت‌زده کرده‌اند.

وزیر ارشاد: جمهوری اسلامی در سایه همبستگی ملی وحدت قومی را رقم زد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جمهوری اسلامی در سایه همبستگی ملی سبب وحدت همه اقشار جامعه شده و باید این را پاس داشت.

علی جنتی در سخنرانی پایانی راهپیمائی ۲۲ بهمن در زاهدان اظهار داشت: تحکیم وحدت و تقویت همبستگی ملی، از برکات جمهوری اسلامی در دوران حیات خود بوده که بهترین شکل برای ایرانیان رقم خورده است.

وی افزود: این نظام مردمی تفکری دینی و ملی در بین مردم ایجاد کرد و به همین خاطر در بازه های زمانی مختلف توطئه های دشمنان یکی پس از دیگری به پشتوانه همین حمایت ها شکست خورد.

وزیر ارشاد با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: معادله جنگ نه تنها به سود دشمن نشد، بلکه موفقیت ایران اسلامی را به دنبال داشت و نظام بارها به پشتوانه همین تفکر در برابر توطئه ها ایستاده است.

وی با اشاره به راهپیمائی ۲۲ بهمن اظهار داشت: سالگرد انقلاب اسلامی بزرگترین رویداد این نظام الهی است که همه ساله مردم ایران با حضور گسترده خود در آن شرکت می کنند.

وزیر دادگستری: ورود عربستان به یمن خودزنی است/ جایگاه ایران در منطقه حفظ شده است

وزیر دادگستری گفت: اگر عربستان عرضه داشت خودش را جمع می کرد و به جای ورود به سوریه که نوعی خودزنی و عملیات انتحاری است، خود را از باتلاق یمن نجات می داد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن ماه کرمان اظهار کرد: خداوند را شاکریم که به ملت بزرگ ایران بیش از سه دهه توفیق خلق حماسه ای بزرگ، جاودان، تاریخ ساز و ماندگار لطف فرموده است.

وی افزود: ملت بزرگ ایران با برافراشتن پرچم بلند انقلاب اسلامی حرکت تاریخ معاصر را جهت داد و صدای حق طلبی را در عصر ظلمت و تباهی، فساد و جهالت بلند کرد.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: صدای ملت ایران صدای خداپرستی و خوب بودن و خوب زیستن، صدای حق طلبی و دفاع از مظلوم، صدای مبارزه با ظلم و فساد است و امروز نزدیک به چهار دهه و دو نسل تمام بار سنگین یک جهاد بزرگ را بر دوش کشیده است.

وی گفت: ملت ما امروز جز نصرت چیز دیگری را ندیده و جز مقاومت و پایداری محصول دیگری را نمی چشد و اگر برای خداوند قیام کردید گام هایتان استوار خواهد شد و خداوند سربازانش را به کمک شما خواهد فرستاد.

سردار صفوی: اعزام نیرو به سوریه از سوی آل سعود یک مانور تبلیغاتی احمقانه است

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: اعزام نیرو به سوریه از سوی رژیم آل سعود یک مانور تبلیغاتی احمقانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یحیی رحیم صفوی پیش از ظهر پنج‌شنبه در جمع مردم شرکت‌کننده در راهپیمایی ۲۲ بهمن همدان با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به شرکت کنندگان در راهپیمایی گفت: حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن سرمایه عظیم انقلاب اسلامی ایران علیه توطئه های دشمنان است.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در راهپیمایی این روز حقانیت نظام و وجود بصیرت سیاسی و غیرت دینی مردم را نشان می دهد، گفت: این حضور پیام دهنده آن است که ملت ایران بر عهد خود با رهبر و شهدا پایبند و وفادارند.

اوحدی: انقلاب اسلامی خواب راحت را از صهیونیسم و آمریکای جنایتکار گرفت

سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت کشور در سخنرانی یوم‌الله ۲۲ بهمن در خرم‌آباد به‌سختی هایی که طی این ۳۷ سال مردم کشور تحمل کردند اشاره کرد و گفت: مردم ما ۳۷ سال صبر کرده و همیشه حماسه آفریدند و این کشتی عظیم انقلاب در مسیر امواج پرتلاطم طوفان‌ها به‌راحتی به ساحل امن آسایش نرسید.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور به اوضاع ناامن کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: در همه منطقه شاهد جنگ، آشفتگی، ظلم و ریختن خون مظلومان هستیم و تنها کشور منطقه که از این ناامنی‌ها به دورمانده است ایران اسلامی است لذا اگر در جشن پیروزی انقلاب حضور پیدا می‌کنیم می‌خواهیم از ناخدای باتدبیر این کشتی انقلاب یاد کنیم.

اوحدی بابیان اینکه در طول تاریخ انسان‌های بزرگی وجود داشته که باتدبیر و آینده‌نگری خود سرنوشت جامعه را رقم‌زده‌اند تصریح کرد: ۳۷ سال پیش دنیای غرب، و صهیونیسم جهانی یکه‌تازی می‌کردند و مظلومان فلسطین را به خاک و خون می‌کشیدند درحالی‌که هیچ صدایی برای حمایت از مظلومان در مقابل این ظالمان بلند نشد.

وی به تحقق پیش‌بینی‌های امام راحل اشاره کرد و افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی و پیش‌بینی‌های امام راحل و تدبیر مقام معظم رهبری شاهد هستیم انقلاب اسلامی خواب راحت را از صهیونیسم جهانی و آمریکای جنایتکار گرفته است.

آیت الله حسینی بوشهری: دشمن به دنبال تغییر ساختار جمهوری اسلامی است

مدیرحوزه‌های علمیه کشور گفت: دشمن کینه ملت ایران را بر دل دارد و به دنبال تغییر ساختار جمهوری اسلامی و نفوذ در کشور است و از راه‌های اقتصادی و نظامی این هدف را دنبال می کند.

آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری لحظاتی پیش در جمع مردم اصفهان با بیان اینکه دشمن کینه شما ملت ایران را بر دل دارد و نیامده که برود بلکه چند هدف اساسی دارد، اظهار داشت: دشمن دنبال تغییر ساختار جمهوری اسلامی، نفوذ و به دنبال آن مهار است و از راه‌های اقتصادی، نظامی و ایجاد شورش در مردم این هدف را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمنان می خواهند در مدیریت‌های کلان کشور نفوذ کنند، گفت: اینها می خواهند انقلاب ما را مهار کنند اما تا زمانی که مردم در صحنه حضور دارند و رهبر فرزانه ما سکاندار کشتی انقلاب است هیچ اتفاقی از ناحیه دشمن نخواهد افتاد.

نایب رئیس مجلس: جامعه اسلامی باید به رفتار و عمل مبتنی بر عقلانیت آراسته باشد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جامعه اسلامی باید به رفتار و عمل مبتنی بر عقلانیت، دانش و ایمان آراسته باشد.

حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم کرج با تاکید بر اینکه آرمانگرایی که از تفکر امام و رهبر ناشی می شود از آموزه های اسلام است، گفت: افق بلند پیش روی ایران، تغییر نظام سیاسی حاکم بر جهان است چرا که معتقدیم این نظام باید به نفع ملت های مظلوم تغییر کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اهداف والا مبتنی بر اصول اسلامی را باعث پیوند بین ملت‌های ایران، فلسطین، یمن، بحرین، لبنان و دیگر ملل مسلمان دانست و گفت: مقاومت اسلامی با اتحاد به وجود آمده است.

به گفته ابوترابی فرد ملتی که آرمان های بلند دارد بدون استقامت به هیچ جایی نمی رسد و بدون ایستادگی به هیچ آرمانی دست نمی یابد ایستادگی در کنار آرمان ها راه سعادت انسان ها است همانطور که ایران در ۸ سال ایستادگی کرد و در حال حاضر به قدرت منطقه تبدیل شده است.

پناهیان: شعار «مرگ بر آمریکا» عین عقلانیت است

حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان پیش از ظهر پنجشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن قم در حرم حضرت معصومه(س) عقلانیت را یکی از ارکان رکین انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: این مرگ بر آمریکای ما عین عقلانیت است، چون آمریکا تابع زور بوده و به هیچ عهدی عمل‌نکرده است.

وی گفت: وقتی به رکن رکین انقلاب نگاه می‌کنیم امر ولایت و ولایت مطلقه فقیه در آن پررنگ است.

وی بابیان اینکه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عقلانیت به اوج می‌رسد، تأکید کرد: اگر بشر خودش باشد و یک عقل محض، باز به این نتیجه می‌رسد که از طریق عقلانیت به اینجا می‌رسد که برای اداره جامعه راهی جز ولایت‌فقیه ندارد.

پناهیان به این جمله علامه طباطبایی که گفت «دموکراسی از دیکتاتوری بدتر است» اشاره کرد و افزود:‌ شاید ۲۰ سال قبل از پیروزی انقلاب این سخن یک عالم برجسته است که دموکراسی را یک رفتار غیرعقلانی برشمرده‌اند و امروز بعد از ۵۰ سال سخن این عالم ربانی محقق شده است.

این کارشناس مذهبی تأکید کرد: ما نتوانستیم سخن ولایت‌فقیه را به گوش جهانیان برسانیم تا از دموکراسی به‌نظام ولایی روی بیاورند.

وی بابیان اینکه امر ولایت یک امر عقلانی است، اظهار داشت: این ولایت است که اجازه می‌دهد تکثر و رقابت در جامعه شکل بگیرید و استعدادها و اندیشه‌ها بروز پیدا کند و آزادی محقق شود. ولایت می‌تواند یک قدرت برای کشور ایجاد کند که مستقل باشد.