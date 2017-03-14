محسن رضایی
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۷

عارف فتحی

قاشق تراشی و منبت کاری شهر خوانسار

منبّت کاری و کنده کاری روی چوب به همراه قاشق تراشی از جملۀ صنایع دستی مهم و زیبای شهر خوانسار محسوب می گشته است. صنعت قاشق تراشی از چوب در خوانسار قدمتی دیرینه دارد و به عصر صفویان باز می گردد. در میان قاشق تراشان قدیم، استادکاران قاشق ساز و قاشق تراش خوانساری زبانزد بوده اند و قاشق های افشره خوری منبّت ساخت این دیار نیز از ظرافت، زیبایی و لطافت هنری خاصی برخوردار بودند و خریداران زیادی از اطراف و اکناف کشور داشت. امروزه این صنعت به همّت بخش خصوصی و توسط یکی از هنرمندان خوش ذوق خوانساری و با حمایت ادارۀ میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان احیا شده است.

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