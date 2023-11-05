حسن محمدی ادیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در هفتمین دوره مهر اصالت ملی صنایع‌دستی، صنعتگران اردبیلی موفق به دریافت ۱۲ مهر اصالت ملی شدند.

وی افزود: هفت اثر از پنج هنرمند استان اردبیل در رشته‌های بافته‌های داری ورنی‌بافی و گلیم‌بافی مهر اصالت ملی دریافت کردند که این امر نشان دهنده رونق رشته بافته‌های داری میان هنرمندان اردبیلی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: همچنین ۳ مهر اصالت در رشته‌های صنایع‌دستی فلزی از جمله قلمزنی و زیورآلات سنتی، یک مهر اصالت ملی در رشته منبت چوب و یک مهر اصالت ملی در رشته خراطی سهم صنعتگران اردبیلی در این دوره بود.

محمدی ادیب ادامه داد: داوری هفتمین دوره مهر اصالت ملی صنایع‌دستی منطقه شمال‌غرب کشور در تبریز برگزار شد و آثار برگزیده در این دوره در سال آینده به داوری مهر اصالت بین‌المللی معرفی می‌شوند.